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    首頁 > 生活

    東引三山據點40雙管防空砲修復 遊客開心：真的可以轉

    2026/06/01 10:40 記者俞肇福／綜合報導
    東引三山據點的國軍M1-40雙管防空機關砲，海風吹襲鏽蝕，馬祖國家風景區管理處整修重新啟用。（記者俞肇福攝）

    東引三山據點的國軍M1-40雙管防空機關砲，海風吹襲鏽蝕，馬祖國家風景區管理處整修重新啟用。（記者俞肇福攝）

    東引是國之北疆，其中三山據點的國軍「M1-40雙管防空機關砲」為祖父級的防空武器，在國軍汰換後成為東引觀光一大賣點，由於經年累月海風吹襲鏽蝕嚴重，連轉動功能都失靈，還一度面臨無零件可換。交通部觀光署馬祖國家風景區管理處（馬管處）克服萬難，修復重新啟用，來自台灣本島的遊客開心地現場操作，直呼「係金ㄟ」、「真的可以動」！

    馬管處處長洪志光指出，東引三山據點內，原展示國軍汰除的M1-40雙管防空機關砲，因長年受海邊鹽霧侵蝕，導致轉動功能失靈。2020年起實施東引地區周邊景觀工程，將三山據點納入改善項目，並著手展開防空砲修復。

    洪志光說，M1-40雙管防空機關砲修復項目，包括砲台整修、旋轉機構翻修、外觀除鏽除斑、上漆等，且因該防空砲為國軍汰換裝備，已無零件更換，增加困難度，經委託專業廠商翻修，恢復轉動功能，提供民眾軍事體驗。

    根據國家文化記憶庫網站資料，「三山據點」位於東引鄉西引島西鼻山山頭，原名「三三據點」，但某次登錄筆誤，以訛傳訛成了「三山」據點，沿用至今。該處曾為西引島火力最強大據點，轉型為觀光景點後，可遠眺亮島、南竿、北竿及中國大陸福建沿海。

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