上百位在地指標飯店主管、民宿老闆與海域遊憩職人，頂著初夏烈日揮汗彎腰，趕在遊客湧入前完成「環境大掃除」。（記者蔡宗憲攝）

端午連假與暑假觀光旺季即將來臨，為了迎接國境之南的百萬遊客，恆春半島4大觀光產業團體今日大團結，在世界海洋日前夕自發性發起「2026風吹沙淨灘行動」。上百位在地指標飯店主管、民宿老闆與海域遊憩職人，頂著初夏烈日揮汗彎腰，趕在遊客湧入前完成「環境大掃除」，用實際行動展現守護恆春半島生態的決心，更展現地方空前的凝聚力。

這次活動完全由民間發起，包含屏東縣民宿協會、屏東縣觀光協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣遊艇暨海洋觀光產業協會等四大龍頭。面對即將到來的旅遊大潮，業界不分陸上旅宿或海上遊憩，紛紛放下手邊工作挺身而出。包含墾丁福華、墾丁夏都、小墾丁渡假村、墾丁青年活動中心及河堤旅館集團等指標旅宿，均由高階主管帶隊，與第一線親海業者共同頂著強風烈日，在地形險峻的風吹沙保護區清出深埋沙灘的廢棄漁網與塑膠瓶罐。

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「要賺觀光財，先顧好大自然！」屏東縣民宿協會理事長余松華強調，觀光產業與在地環境共生共榮。活動處處展現「恆春半島式」的共好人情味，因地形搬運不易，有業者熱血贊助專業沙灘搬運車，其餘物資餐飲則由各店家全數包辦，在旺季前夕，點燃了觀光人對這片土地的認同與榮譽感。

墾丁業者大團結，觀光旺季前夕，數百人頂烈日風吹沙淨灘。（屏東民宿協會提供）

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