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    首頁 > 生活

    屏縣退休教師連3年增加 今年國小181人、國中61人退休

    2026/06/01 07:19 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣退休教師增加，教師甄選錄取名額也增加，圖為5月31日舉行的教師甄選初試。（圖由屏東縣政府教育處提供）

    屏縣退休教師增加，教師甄選錄取名額也增加，圖為5月31日舉行的教師甄選初試。（圖由屏東縣政府教育處提供）

    近年教師面臨師生管教衝突及親師溝通等的教學現場挑戰，全台湧現退休潮，屏東縣國中小及學前教師退休人數已經至少連續3年增加，今（2026）年國中61人退休、國小（含幼兒園）更達181人退休，教育處表示，將持續作教師最強大的後盾，預估明、後年退休人數會減緩一些。

    屏東縣府教育處統計，2024年至今（2026）年退休人數，國中分別為44人、48人、61人，國小（含幼兒園）分別是104人、115人、181人。也因為退休人數增加，屏縣今年教師甄選錄取名額也創新高，除了國小及學前已連續3年都開缺逾100名外，國中今年原訂錄取64名，加計增額錄取28人之後，共計將錄取92人。

    分析教師退休人數增加原因，教育處說，除了與教師個人生涯發展、管教衝突及親師溝通等不同因素有關外，還有明（2027）年起公立學校教職員支領全額月退休金退休指標數將調升至85，而且從原本的50歲調整為需年滿55歲，所以今年退休人數較為增加，明（2027）年及後（2028）年退休人數預期會減緩一些。

    教育處也表示，針對近年教師面臨師生管教衝突及親師溝通等的教學現場挑戰，為緩解教師壓力、營造安心教學環境並留住優秀人才，縣府積極採取多項措施，包括落實簡化各項評鑑、報表等行政減量措施、鼓勵教師成立專業社群、積極辦理教師專業進修研習、補助充實教學設施設備、充分提供教師諮商輔導支持等，同時透過改善偏鄉教師新宿舍、補助恆春半島地區交通費，並發給久任獎金，鼓勵優秀教師留任。

    教育處強調，將持續作為教師最強大的後盾，透過制度改革與實質關懷，重建教師專業尊嚴，共創親師生三贏的校園環境。

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