新竹縣模範公務人員 戴志君等6人獲表揚

新竹縣今年獲表揚的6名模範公務人員分別是：工務處長戴志君（左4起依序往右）、產發處長陳盈州、秘書何美玲、主計處副處長陳玉英（右4起依序往右）、文化局副局長郭秋燕、以及消防局災害管理科長戴荏國。（取自竹縣府官網）

新竹縣今年有6個公務人員贏得模範公務人員的桂冠，他們分別是：工務處長戴志君、產業發展處長陳盈州、秘書何美玲、主計處副處長陳玉英、文化局副局長郭秋燕、以及消防局災害管理科長戴荏國，縣長楊文科公開肯定他們是所有同仁的表率。

楊文科說，戴志君近年整合資源推動重大建設且獲獎無數，縣內的百億重大建設像是10大交通建，或各級學校校舍興建等都由他主責推動。他也規劃豆子埔溪轉型為都市綠廊，並為竹北都市計畫區拚全區順利接管污水下水道。

請繼續往下閱讀...

陳盈州則建立縣內公共工程施工查核3級品管制，是縣內獲得中央公共工程金質獎個人貢獻獎的第一人。他還導入AI建置交通改善決策系統和動態號誌控管系統，並成功催生出新竹縣海岸風景特定區。

何美玲擘畫新竹縣山海湖觀光政策白皮書，創造「好客竹縣」這個slogan，並打造出吉祥物「皮皮獅」跟「好客竹縣」季刊。

陳玉英強化主計三連環應用，讓縣府統計業務連年獲中央相關考核的肯定，並訂定附屬單位預算會計制度，建立縣府基金會計事務一致處理準則。

郭秋燕去年先後率團赴美和歐洲，前者完成了客籍畫家蔡蔭棠作品歸鄉之路，補足地方藝術史關鍵脈絡、強化台灣美術典藏與研究。後者寫下了竹縣客家八音等團隊在維也納金廳演出的紀錄。

戴荏國推動災害防救深耕與強韌台灣2項計畫，執行成果拿全國特優外，多年來他主責風災應變中心開設，新竹縣已平安歷經60個颱風警報，在保護鄉親上功不可沒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法