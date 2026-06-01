06/01各報重點新聞一覽

中國海警船侵擾東沙海域，從往年零星航行經過，暴增為年逾卅艘次。（資料照，海巡署提供）

自由時報

中國海警襲擾東沙海域 年逾30艘次 海巡示警 已形成灰帶襲擾

中國海警船自前年金門「0214三無漁船事件」造成二名中國籍船員不幸溺斃身亡，全面否定金廈海域的禁止與限制水域後，開始侵擾金門水域，直至去年二月，也用類似手法侵擾東沙海域，從往年零星航行經過，暴增為年逾卅艘次。海巡署示警，中國核心目標在於消耗我方能量、測試反應、擴張存在，並為未來可能的行動預作準備。

請繼續往下閱讀...

詳見中國海警襲擾東沙海域 年逾30艘次 海巡示警 已形成灰帶襲擾。

遏制中國擴張企圖 菲防長：擴大與台灣等夥伴國防聯繫

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）在新加坡「香格里拉對話」期間受訪指出，儘管美國總統川普與中國國家主席習近平近期的峰會使美中緊張局勢微幅緩和，但菲律賓依然面臨來自中國的「嚴重威脅」。為此，菲律賓正積極擴大與美國、台灣、日本及越南等夥伴的軍事與國防聯繫，以遏制中國的擴張企圖。

詳見遏制中國擴張企圖 菲防長：擴大與台灣等夥伴國防聯繫。

1包0.1公克海洛因收千元 販賣一級毒品 重判7年10月

新竹彭姓女子販賣第一級毒品海洛因給陳男，雖然數量僅一小包重〇．一公克且彭女僅收取一千元，但新竹地院法官指出，販賣一級毒品罪最低法定刑為「死刑或無期徒刑」，儘管彭女交易數量少獲利微小，但法官酌情減刑後仍重判七年十個月。

詳見1包0.1公克海洛因收千元 販賣一級毒品 重判7年10月。

聯合報

執政2周年 5成不滿意賴總統施政

賴清德總統執政上月屆滿兩年，本報民意調查發現，五成不滿意賴總統施政，四成一滿意。調查發現，賴總統執政兩年來，民眾對其施政表現皆以負面評價居多。不過，今年評價略有改善，儘管不滿意比率仍比滿意者高出九個百分點，但滿意度由去年賴總統就職周年調查時的三成七上升至四成一，不滿意度則從五成三降為五成。

詳見執政2周年 5成不滿意賴總統施政。

排碳有價…企業繳碳費 今年估45億

我國進入排碳有價時代，碳費制度去年上路，今年收取史上第一筆碳費，徵收對象為溫室氣體年排放量達二點五萬公噸二氧化碳當量的事業，共有四六五廠，最遲今天必須依去年度溫室氣體排放量計算並繳交碳費，環境部估計，今年收入可達四十五億元。

詳見排碳有價…企業繳碳費 今年估45億。

中國時報

黃仁勳點火 台股熱到發燙

台股5月成交金額屢創新高，締造史上最狂5月。本周GTC Taipei與台北國際電腦展（COMPUTEX）接連登場，輝達執行長黃仁勳、英特爾執行長陳立武等科技巨頭將發表對AI、半導體業的展望，加上外資在台積電4日股東會前紛調高股價預期，法人看好台股6月表現將再創新紀錄，短線目標上看4萬6千點。

詳見黃仁勳點火 台股熱到發燙。

美組貿易委員會 漸退出全面貿易戰

美陸領導人5月中旬結束會談後，雙方同意成立新的貿易協調機制，由兩國官員組成「貿易委員會」管理部分商品貿易。美媒《POLITICO》解讀，這是美國逐步退出對陸全面貿易戰的徵兆，轉向以管理式貿易維持雙邊關係穩定。

詳見美組貿易委員會 漸退出全面貿易戰。

菲律賓國防部長鐵歐多洛在新加坡「香格里拉對話」期間受訪指出，菲律賓正積極擴大與美國、台灣、日本及越南等夥伴的軍事與國防聯繫，以遏制中國的擴張企圖。（歐新社）

賣1包0.1公克海洛因收1千元，新竹女毒蟲遭重判7年10月。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法