南投免費癌症篩檢 iPad等百項好禮等你拿

南投縣民眾進行糞便潛血檢查，預防大腸癌。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局為鼓勵民眾定期接受癌症篩檢，及早發現癌前病變治療，推出「健康好運雙響炮」抽獎活動，即日起至9月30日止，縣民凡符合癌篩資格並完成子宮頸癌、乳癌、大腸癌或口腔癌任一項篩檢，即可獲得抽獎機會，完成多項篩檢，還可累積抽獎，不但守護健康，還有機會把iPad、Dyson吹風機、濕拖掃地機器人及萬元禮券等好禮帶回家。

南投縣衛生局表示，癌症已多年位居國人十大死因之首，但許多癌症其實可以透過定期篩檢，在癌前病變或早期階段及時治療，可大幅提升治療成功率，盼藉由推出抽獎活動，提高縣民參與篩檢的意願，並特別針對首次篩檢族群加碼，包含子宮頸癌首篩或6年以上未篩，以及乳癌或大腸癌首次篩檢民眾，每完成1項檢查即可再增加1次抽獎機會，鼓勵更多民眾踏出篩檢第一步。

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衛生局指出，此次活動獎項豐富，包括iPad 11吋1名、Dyson吹風機2名、掃地機器人5名、咖啡機8名，以及1萬元至1千元商品禮券等多項好禮，預計10月中旬公開抽獎，得獎名單將公布於縣府衛生局官網。此外，該局也推出「早鳥加碼回饋」，每月指定癌症篩檢活動場次，前20名完成子宮頸癌、乳癌或大腸癌篩檢流程的民眾，還可獲得精美小禮物。

衛生局強調，健康不能等，篩檢就是最好的預防，請符合資格的縣民把握機會踴躍參與，做篩檢、顧健康，活動詳情可至縣府衛生局官網查詢。

南投推健康好運雙響炮抽獎，鼓勵民眾進行乳癌等癌症篩檢。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局辦理癌症篩檢活動，及早預防癌症。（南投縣衛生局提供）

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