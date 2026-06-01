高雄市環保局新設2維修站 年修復250件廢家電 幫民眾省荷包

高雄維修志工隊年修復250件廢電器，幫民眾省荷包。（記者陳文嬋攝）

生活中許多家電因小故障遭淘汰形成浪費，高雄維修志工隊深入各區巡迴服務，年修復250件家電，近日於鳳山、楠梓區新設維修站，擴大服務提供家電檢修，加碼月辦1場木工維修，透過維修再使用，延長家電使用壽命，幫民眾節省荷包，減少廢棄物產生。

環保局成立高雄維修志工隊，由清潔隊員、社區志工與具備技術專長民眾共同組成，目前成員56人，具備多元專業證照與環境教育背景，包括電器修護、家具木工技術士證照，還有室內配線相關證照，以及環境教育人員資格。

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高雄維修志工隊深入各行政區巡迴維修服務，年修復250件廢家電，民眾較常送修家電以電風扇、電鍋、快煮壺、吹風機、烤箱及熱水瓶等居多，許多家電仍具修復使用價值，透過簡易檢修及適當保養，即可恢復正常使用。

環保局近日於南鳳山及楠梓清潔隊，新設置2處定點維修站，擴大服務家電檢修、簡易修繕及使用諮詢等服務，還新增每月1場次的簡易木工維修服務，由志工協助檢測家電，並評估維修可行性，維修服務不收取工資及檢測費用，如需更換零件或耗材，則由民眾自行負擔材料費用，於更換前完成報價及確認程序。

值得一提的是，家電維修再使用也能節能減碳，以電鍋計算為例，每台製造、廢棄等階段碳足跡為46公斤CO2e，年修復250件家電，減少新產品生產及舊產品廢棄，可減碳11噸，更避免資源浪費，落實源頭減量，循環再利用。

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