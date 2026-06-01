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    首頁 > 生活

    台中萬和宮閒居畫會聯展 師生展現習畫情誼

    2026/06/01 05:55 記者黃旭磊／台中報導
    麻芛文化館舉辦「閒居畫會師生聯展」，由施振宗（右2）與學員展出99件作品。（萬和宮提供）

    麻芛文化館舉辦「閒居畫會師生聯展」，由施振宗（右2）與學員展出99件作品。（萬和宮提供）

    台中市萬和宮媽祖鎮殿超過340周年，宮內麻芛文化館舉辦「閒居畫會師生聯展」，由畫師施振宗與學員展出99件作品，展期至7月26日，萬和宮董事長蕭清杰推崇師生28年情誼，施振宗強調，人生最快樂享受就是以閒情逸致心情畫畫。

    閒居畫會由「旅行生活家」畫師施振宗於民國1998年創立，畫會名稱「閒居」詮釋閒情逸致心情畫畫，施振宗畫作被譽為媲美攝影作品，師生繼2011年、2019年後，三度在萬和宮舉辦聯展，此次特別費心創作題為「三月鄉思」新作，展出過去精選十幾件作品參展成為吸睛亮點。

    台中市民政局副局長陳寶雲、南屯區長林秋萬及當地市議員劉士州、朱暖英參與開幕式，萬和宮董事長蕭清杰說，施振宗作品細膩，曾參加2024年慶祝媽祖鎮殿340週年在地名家聯展，陳寶雲驚艷作品與大自對話，唯妙唯肖如照片「跟真的一樣」。

    聯展展出99件作品，學員跟施振宗學畫28年，部分喜好鄉土田園景色，透過畫作回顧旅遊甜美回憶，也有學員喜歡畫花，盛開花朵讓觀眾心曠神怡，學員林靜玉分享心得說，施老師作品有大師風範，不藏私傳授創作技巧，亦步亦趨學習很用心畫出內心話，歡迎觀眾欣賞指教。

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