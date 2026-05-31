金門戰地行軍「反攻大陸」基地出發 6/1上午9點報名限500勇士

政府曾於1961年至1972年間籌劃「國光計畫」準備反攻大陸，開鑿數座小艇坑道藏匿突擊艇，翟山坑道就是其中之一。圖為金門坑道音樂節在翟山坑道舉行。（資料照）

內政部國家公園署金門國家公園管理處將於7月11日舉辦「重返前線」金門戰地行軍體驗，地點從昔日為「反攻大陸」訂定的國光計畫所開鑿的軍事基地「翟山坑道」出發，將於6月1日上午9點開放網路報名，限定500位名額。

金管處表示，2013年起每5年辦理的行軍活動，因參與者好評，至2023年起改為每年舉辦；今年行經歐厝沙灘，將結合島上不同的戰役史蹟融入情境關卡，讓民眾以輕鬆步行的方式體驗戰備時期的任務。

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金管處指出，路線從翟山坑道（地下戰備運補基地）出發，經銅牆山（戰略制高點）作為前線觀測與防禦，進入歐厝沙灘（反登陸第一線）海岸阻敵登陸，再走入珠山及古崗聚落體驗軍民同島一命的歷史情懷，全程約7.2公里；期間將安排專業帶隊人員進行金門軍史及據點解說。

金管處說，近年透過環境教育、多元的體驗活動，使戰役史蹟跳脫凍結式的保存，以豐富的姿態呈現給民眾，盼更賦予這些特殊場域全新的價值。

地方人士表示，政府曾於1961年至1972年間籌劃「國光計畫」準備反攻大陸；計畫期間為執行突襲登陸任務，軍方又於1963年擬定子計畫「金鯨計畫」，開鑿數座小艇坑道藏匿突擊艇，專門作為小艇隱蔽與運補的基地，翟山坑道就是其中之一。

金管處指出，活動採網路報名，每人100元，報名成功者於活動當日可至報到處領取餐券，另於活動結束後發送特色紀念品，報名網址：「重返前線金門戰地行軍體驗（https://page.cashier.ecpay.com.tw/forms/dxM6），或電洽金管處解說課（082）313185邱小姐。

金門國家公園管理處將於7月11日舉辦「重返前線」金門戰地行軍體驗。（金管處提供）

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