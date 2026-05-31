高雄資收場清空流行風險仍高 前鎮多處登革熱警戒旗示警

高雄前鎮登革熱風險升高，多處插立警戒旗示警。（衛生局提供）

高市前鎮區洪仁資源回收場完成廢棄物清空，衛生局今（31）日持續加強環境整頓，因當地社區自本土登革熱個案發生後迄今，連續10天施掛95盞防疫捕蚊燈，迄今捕獲320隻成蚊、查獲104個陽性容器，社區疫情流行風險仍需高度警戒，宣布在二聖、三多路部分路段及嘉陵街廟宇等處插立「登革熱警戒旗」。

衛生局表示，洪仁資源回收場清空後，市府要求土地所有權人臺灣土地銀行於5月29日發函該資收場解除租賃合約，6月1日廢止其登記，並於6月12日前完成環境整頓及點交程序；並要求在此期間加強病媒監測及防治工作，落實法定狀態責任以維護周邊社區環境衛生。防疫團隊已在現場加裝監視器，分別在二聖、三多路部分路段及嘉陵街廟宇等處插立「登革熱警戒旗」，依法嚴格取締違規行為。

請繼續往下閱讀...

衛生局強調，清除孳生源是登革熱防治關鍵，請民眾務必主動積極清除家戶室內外積水容器，才能有效遏止疫情擴散，並籲請警戒區周邊民眾共同落實居家周邊環境巡查、降低當地登革熱傳播風險。

高雄市衛生局表示，洪仁資源回收場清空後，防疫團隊已在現場加裝監視器，分別在二聖、三多路部分路段及嘉陵街廟宇等處插立「登革熱警戒旗」，依法嚴格取締違規行為。（衞生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法