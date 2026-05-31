週一北部變天 中南部晴空萬里

週一北部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

中度颱風薔蜜預測將從琉球附近海面北上後，朝日本南方海面一帶前進，直接影響台灣的機率較低。（擷取自中央氣象署網站）

週一（1日）中度颱風薔蜜將朝日本南方海面一帶前進，直接影響台灣的機率較低，但受外圍雲系影響，北部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；北部及東半部高溫約28到32度，中南部高溫普遍在33到35度。

中央氣象署預報，週一受颱風外圍環流影響，環境主要為偏北風，北部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，北部及東半部高溫約28至32度，中南部高溫約在33至35度，其中台南局部地區有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線易達過量等級，戶外活動請做好防曬措施並多補充水分，至於各地低溫約23至26度。

週四幾乎全台有雨

下週天氣方面，天氣風險公司指出，下週二至三薔蜜颱風進入日本沖繩附近海域遠離台灣。台灣附近逐漸轉為西南風影響，各地大致為晴或多雲天氣，整體相對較為穩定，氣溫則會再進一步提升，預測高溫普遍可達32至35度、低溫約25至28度。週四之後大氣環境配置則有較大轉變機會，若後續發展如預期，各地降雨機會都將提高。近期可先把握相對穩定的天氣。

紫外線指數方面，紫外線指數方面，週一台北市、新北市、基隆市桃園市為中高量級，花蓮縣、連江縣、金門縣為危險級，其他縣市為過量級。

空氣品質方面，週一受颱風外圍環流影響，環境風場為東北風至偏北風，迎風面擴散條件良好，中南部位於下風處，稍易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、花東空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

明天北部及東半部高溫約29至32度，中南部高溫普遍在32到34度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週一台北市、新北市、基隆市桃園市為中高量級，花蓮縣、連江縣、金門縣為危險級，其他縣市為過量級。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、花東空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級

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