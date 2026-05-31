為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《新竹國際動漫節》Cos大賽引爆跨次元舞台 多組樂團接力開唱

    2026/05/31 19:29 記者蔡彰盛／新竹報導
    《新竹國際動漫節》Cosplay大賽引爆跨次元舞台。（市府提供）

    《新竹國際動漫節》Cosplay大賽引爆跨次元舞台。（市府提供）

    《新竹國際動漫節》Cosplay大賽引爆跨次元舞台！第三屆《漫人祭－2026新竹國際動漫節》今進入活動第二天，現場人潮持續湧現，吸引眾多動漫愛好者熱情參與。其中最受矚目的「Cosplay大賽」於二二八公園主舞台登場，本屆共有62組隊伍報名初選，經評審嚴格遴選後，最終24組脫穎而出晉級決賽，輪番上台展現角色詮釋力與舞台創意，過程精彩激烈。市長高虹安頒獎肯定參賽者的用心投入與創作能量，並鼓勵青年持續勇於展現自我、發揮創意。

    文化局長王翔郁指出，今年Cosplay大賽報名踴躍，共計62組隊伍參與初選，經專業評選後選出24組晉級今日決賽。決賽邀請專業Coser評審「Fresa殺氣」、「玄子Genko」、「陳洛梵」共同擔任評審，從角色還原度、舞台表現及整體創意等面向進行綜合評比，最終選出10組優勝隊伍。

    冠軍「關於我們來參加漫人祭第三年這件事」獲得最高獎金3萬元，亞軍「火之意志，每日一字」，季軍「遊戲Boy」，殿軍「井蘭」，以及最佳表現獎「白飯飯」、「黑澤姊妹的棉花糖冰淇淋」、「絕代麥斯特」，最佳造型獎「忘忘」、「齊格飛」、「柚莉&杏玥&櫻理」等獎項。各參賽隊伍皆展現高度角色詮釋力與舞台表現能量，為活動帶來精彩亮點與豐富視覺饗宴。

    夜間壓軸活動「漫人舞台」持續於二二八公園熱力登場，由芒果醬樂團、娛人時代、看我笑話工作室及REAL AKIBA BOYZ等多組表演團隊接力演出，融合音樂、舞蹈與動漫文化元素，打造跨次元的沉浸式舞台體驗，為本屆《漫人祭》帶來高潮迭起的精彩演出，也為活動劃下熱血圓滿的句點。

    相關新聞請見︰

    竹市動漫節漫人祭移師戶外熱爆！動線亂、文創多遭批像迷宮

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播