《新竹國際動漫節》Cos大賽引爆跨次元舞台 多組樂團接力開唱

《新竹國際動漫節》Cosplay大賽引爆跨次元舞台。（市府提供）

《新竹國際動漫節》Cosplay大賽引爆跨次元舞台！第三屆《漫人祭－2026新竹國際動漫節》今進入活動第二天，現場人潮持續湧現，吸引眾多動漫愛好者熱情參與。其中最受矚目的「Cosplay大賽」於二二八公園主舞台登場，本屆共有62組隊伍報名初選，經評審嚴格遴選後，最終24組脫穎而出晉級決賽，輪番上台展現角色詮釋力與舞台創意，過程精彩激烈。市長高虹安頒獎肯定參賽者的用心投入與創作能量，並鼓勵青年持續勇於展現自我、發揮創意。

文化局長王翔郁指出，今年Cosplay大賽報名踴躍，共計62組隊伍參與初選，經專業評選後選出24組晉級今日決賽。決賽邀請專業Coser評審「Fresa殺氣」、「玄子Genko」、「陳洛梵」共同擔任評審，從角色還原度、舞台表現及整體創意等面向進行綜合評比，最終選出10組優勝隊伍。

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冠軍「關於我們來參加漫人祭第三年這件事」獲得最高獎金3萬元，亞軍「火之意志，每日一字」，季軍「遊戲Boy」，殿軍「井蘭」，以及最佳表現獎「白飯飯」、「黑澤姊妹的棉花糖冰淇淋」、「絕代麥斯特」，最佳造型獎「忘忘」、「齊格飛」、「柚莉&杏玥&櫻理」等獎項。各參賽隊伍皆展現高度角色詮釋力與舞台表現能量，為活動帶來精彩亮點與豐富視覺饗宴。

夜間壓軸活動「漫人舞台」持續於二二八公園熱力登場，由芒果醬樂團、娛人時代、看我笑話工作室及REAL AKIBA BOYZ等多組表演團隊接力演出，融合音樂、舞蹈與動漫文化元素，打造跨次元的沉浸式舞台體驗，為本屆《漫人祭》帶來高潮迭起的精彩演出，也為活動劃下熱血圓滿的句點。

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