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    竹市動漫節漫人祭移師戶外熱爆！動線亂、文創多遭批像迷宮

    2026/05/31 19:02 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，讓動漫迷哀嚎熱爆了！ （記者洪美秀攝）

    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，讓動漫迷哀嚎熱爆了！ （記者洪美秀攝）

    新竹市國際動漫節-漫人祭昨天及今天在市府州廳及228紀念公園周邊舉行，由於多處展區及攤位都設在戶外，在白天攝氏35度的高溫下，不少動漫迷及Coser都覺得熱爆了，有動漫迷稱今年活動移到戶外，但動線規劃欠佳，且天氣太熱及風沙大，根本無法好好逛攤位，待在戶外不到半小時就快中暑，且發現部分攤位的動漫產品非一創產品，加上文創攤位太多，與動漫搭不上邊。

    有網友在社群發文提到，「昨天顧了一天的漫人祭攤位，發點心得，漫人祭真的是個定位莫名其妙的東西，說是動漫節，但攤位有3/4都是文創商品，盆栽皮飾杯墊之類的，請來表演的人也很奇怪，連明星代言都只願意找韓國啦啦隊，你找個女聲優，那個宣傳力度肯定比找啦啦隊大，然後去年好歹還辦在體育館裡面，今年怎麼會辦在室外，大家的東西被風吹得東倒西歪，太陽還毒辣的可以，空間也不大，大家在市政府當迷宮玩。」

    網友也留言提到很多東西跟動漫沾不上邊，像是找來東北大花的貼膜「痛車」，就跟動漫無連結，且動線蠻亂的，東一區、西一區，新竹沒有其他地方可租嗎?場地實在蠻小的。「辦了3屆，以為會愈辦愈好，結果沒有，市府內走廊狹小，要一路側身借過，才能走完迷宮，也無法停留細看圖文，以免擋路，想拍個刀劍看板，全景空間根本不夠。」、「去年攤位還有賣盜版吉伊卡哇，私訊粉專告知被已讀不回，不尊重創作者還要繼續辦，是能多好？」

    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，讓動漫迷哀嚎熱爆了！（記者洪美秀攝）

    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，讓動漫迷哀嚎熱爆了！（記者洪美秀攝）

    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，不少動漫迷及網友都嘆動線不佳且多是文創商品，與動漫無關。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，不少動漫迷及網友都嘆動線不佳且多是文創商品，與動漫無關。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，不少動漫迷及網友都嘆動線不佳且多是文創商品，與動漫無關。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，不少動漫迷及網友都嘆動線不佳且多是文創商品，與動漫無關。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，不少動漫迷及網友都嘆動線不佳且多是文創商品，與動漫無關。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，不少動漫迷及網友都嘆動線不佳且多是文創商品，與動漫無關。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，不少動漫迷及網友都嘆動線不佳且多是文創商品，與動漫無關。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，不少動漫迷及網友都嘆動線不佳且多是文創商品，與動漫無關。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，不少動漫迷及網友都嘆動線不佳且多是文創商品，與動漫無關。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，不少動漫迷及網友都嘆動線不佳且多是文創商品，與動漫無關。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，不少動漫迷及網友都嘆動線不佳且多是文創商品，與動漫無關。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，不少動漫迷及網友都嘆動線不佳且多是文創商品，與動漫無關。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，不少動漫迷及網友都嘆動線不佳且多是文創商品，與動漫無關。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦國際動漫節-漫人祭，今年移到戶外舉辦，但35度C高溫，不少動漫迷及網友都嘆動線不佳且多是文創商品，與動漫無關。（擷取自網路貼文）

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