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    首頁 > 生活

    薔蜜颱風影響北部明下雨！中南部週四起雨勢加劇

    2026/05/31 18:22 記者黃宜靜／台北報導
    定量降水趨勢圖。（圖由氣象署提供）

    定量降水趨勢圖。（圖由氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    天氣提醒。（圖由氣象署提供）

    天氣提醒。（圖由氣象署提供）

    中颱「薔蜜」明天（6月1日）週一最接近台灣！中央氣象署預報，明天受颱風外圍環流影響，北部、東北部地區有局部短暫陣雨，部分沿海地區注意陸上強風、長浪發生；週二白天颱風遠離，各地又會轉為多雲到晴天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨；週四開始天氣又會轉為不穩定，南台灣會比較容易下雨，預計從這週後半段一直到6月中旬上半段，受到西南季風影響，台灣天氣都會不穩定。

    氣象署預報員林定宜表示，中颱「薔蜜」朝北北西方向往琉球海面移動，再轉向北北東前進，預計明天是薔蜜颱風最接近台灣的時候，但距離台北仍有約600公里距離，直接影響台灣機率偏低，到了週二、週三颱風會接近日本九州、四國及本州一帶。

    林定宜續指，明天週一受到颱風外圍環流影響，台灣吹偏北風環境下，北部、東北部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後山區有局部短暫雷陣雨，桃園市、高雄市、基隆北海岸、東半部沿海地區、澎湖、綠島及蘭嶼都有平均風力6級以上或陣風8級以上發生機率，同時，週三前基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

    週二薔蜜颱風逐漸遠離

    週二薔蜜颱風逐漸遠離！林定宜說，週二清晨仍有些北風，因此大台北地區、基隆北海岸有零星短暫陣雨，白天起各地大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；週三清晨受到海陸風輻合效應，南部沿海地區會有零星短暫陣雨，白天各地多雲到晴，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    週四起天氣不穩

    「週四開始天氣越來越不穩定，南台灣會比較容易下雨。」林定宜表示，週四南海西南風帶來水氣，南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，週五到下週日受低壓帶影響，水氣會更多，環境會更趨不穩定，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地都有局部較大雨勢發生可能。

    溫度部分，林定宜說，明天北部、東半部白天28至32度，中南部33至35度，其中台南仍有局部36度高溫發生機率，週二起氣溫稍微回升，週三、週四環境轉西南風，因此就會較熱一些，北部白天35、36度，中部約35度，南部因為較容易下雨，因此白天約33至35度，週五受到降雨影響，北部32、33度，中部33至34度，南部30至31度。

    林定宜補充，這週後半段開始夏季西南季風開始建立，台灣天氣會越來越不穩定，一直到6月中旬上半段都要特別注意。

    浪高預測。（圖由氣象署提供）

    浪高預測。（圖由氣象署提供）

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