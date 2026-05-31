為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園復興「宇內溪戲水區」6月6日起開放 首設智慧監控提升安全

    2026/05/31 17:59 記者李容萍／桃園報導
    桃園復興小烏來宇內溪戲水區6月重啟開放導入AI監控強化水域安全。（桃園市政府提供）

    桃園復興小烏來宇內溪戲水區6月重啟開放導入AI監控強化水域安全。（桃園市政府提供）

    炎炎夏日就是要玩水！桃園市政府風景區管理處今日宣布復興區小烏來「宇內溪戲水區」將於6月6日起至9月28日全面開放，今年首度導入「智慧監控輔助系統」提升水域安全，並規畫淺灘戲水區、親子戲水區與水上遊樂區3大區域，迎接夏日戲水人潮。

    桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守指出，宇內溪戲水區自基金會接手營運後，曾創下暑期單日最高1500人的新紀錄，去年啟用溫泉池後，與天空步道、天空繩橋、龍鳳瀑布並列為「小烏來四寶」；今年夏天除持續安排在地救生夥伴，更導入智慧監控輔助系統，協助現場救生員即時、精準掌握水域安全。

    這套人工智慧輔助監控系統，透過9台攝影機結合AI影像辨識技術，可即時偵測疑似溺水姿態、危險區域停留、水位異常及人流熱點等情形，協助救生人員第一時間判斷潛在風險、掌握現場狀況並即時應變，作為現場救生勤務的重要輔助工具，進一步提升水域安全管理能量。

    陳信守表示，為提供舒適戲水環境，市府近日進場整治宇內溪河床，工程開始前邀請在地耆老祈福禱告，整治期間以機具重新梳理河床礫石，規畫出淺灘戲水區、親子戲水區與水上遊樂區3區域，滿足不同年齡層遊客的戲水需求。

    風景區管理處長廖育儀也說，本次宇內溪戲水區重新開放，除水域安全大幅提升，為讓民眾玩得盡興、乾爽舒適，現場將增設5台吹風機，解決過往民眾玩水後無處吹乾頭髮的不便。

    廖育儀說，基金會今年初透過辦理冬季主題活動，成功串聯宇內溪溫泉與小烏來周邊景點，遊客來到小烏來風景特定區，可走上天空步道近距離俯瞰小烏來瀑布磅礡氣勢、在天空繩橋上感受峽谷徐徐涼風，並能在宇內溪岸邊聆聽溪水呢喃，同時享受「美人湯」暖意。

    桃園復興小烏來宇內溪戲水區6月重啟開放導入AI監控強化水域安全。（桃園市政府提供）

    桃園復興小烏來宇內溪戲水區6月重啟開放導入AI監控強化水域安全。（桃園市政府提供）

    桃園復興小烏來宇內溪戲水區6月重啟開放的相關資訊。（桃園市政府提供）

    桃園復興小烏來宇內溪戲水區6月重啟開放的相關資訊。（桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播