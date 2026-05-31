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    首頁 > 生活

    嚇人畫面曝光！高雄婦駕車闖紅燈 撞上輕軌列車

    2026/05/31 16:54 記者黃良傑／高雄報導
    高雄64歲蔡姓婦人開車闖紅燈，撞上輕軌列車胸口受傷送醫。（民眾提供）

    高雄64歲蔡姓婦人開車闖紅燈，撞上輕軌列車胸口受傷送醫。（民眾提供）

    64歲蔡姓婦人於今（31）日下午3時，駕駛白色轎車行經鼓山區青海路與馬卡道路口，因闖紅燈與輕軌列車發生碰撞，胸口碰撞挫傷，所幸意識清楚，由救護人員檢視無明顯外傷，送往聯合醫院檢查。

    蔡女駕車因違反道路交通管理處罰條例第53-1條，可處新臺幣3600元以上10800元以下罰鍰；另涉及輕軌列車行車安全，警方將依刑法過失妨害舟車行駛安全罪嫌，移請高雄地方檢察署偵辦。

    鼓山分局指出，內惟派出所今午獲報，馬卡道路口發生輕軌列車與轎車交通事故，員警立即派人到場處理。

    經了解，蔡女（64歲）行駛於青海路（東往西方向），行經馬卡道路時因闖紅燈與輕軌列車發生碰撞，現場無人明顯受傷，蔡女表示胸口有碰撞情形，意識清楚，由救護人員檢視無明顯外傷，並送聯合醫院檢查。

    警方到場後立即實施交通疏導及安全警戒，並通知交通分隊進行現場測繪蒐證，因事故造成蔡女的車子左前輪受損卡住，暫時無法移動，立刻通知拖吊車到場協助排除。

    警方表示，蔡女駕車違反道路交通管理處罰條例第53-1條，可處新臺幣3600元以上10800元以下罰鍰；另涉及輕軌列車行車安全，將依刑法過失妨害舟車行駛安全罪嫌，移請高雄地方檢察署偵辦。

    鼓山分局呼籲，駕駛人行經輕軌路口時，應遵守交通號誌及標誌標線指示，並注意周遭車流及輕軌列車動態，以維護自身及其他用路人安全。

    高雄64歲婦人開車闖紅燈撞上輕軌列車胸口受傷送醫。（民眾提供）

    高雄64歲婦人開車闖紅燈撞上輕軌列車胸口受傷送醫。（民眾提供）

    肇事蔡婦的轎車受損嚴重。（民眾提供）

    肇事蔡婦的轎車受損嚴重。（民眾提供）

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