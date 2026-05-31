屏東姊妹遵媽祖指示 展開250公里徒步進香

屏東姊妹遵媽祖指示，將展開250公里徒步進香。（記者葉永騫攝）

屏東姊妹朱淑鳳和朱淑玲明天要帶著媽祖開始徒步進香，從屏東九如到嘉義奉天宮來回超過250公里的路程，時間可能要超一個星期以上，兩姊妹說，今年參加白沙屯拱天宮徒步進香時被指示要徒步進香，希望沿途遇見的人，都能為她們加油。

朱淑鳳、朱淑玲姊妹表示，從小媽媽就離家、父親在國小三年級就過世，兩姊妹是由阿嬤養大，4年前和朋友一起跟著白沙屯拱天宮媽祖徒步到北港進香後，每年都參加徒步進香，今年參與白沙屯拱天宮開爐儀式，先在山邊媽祖那裡排隊等拿開爐的香火，突然後方有一個不認識的年輕的弟弟不停打嗝有感應，接著就對她們說要走全程，姊妹摸不著頭緒，弟弟就叫她們回家後去問神明。

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兩姊妹返回屏東九如後向朱聖宮媽祖擲筊請示，竟允杯要姊妹徒步帶著媽祖神像到新港奉天宮進香，由於現在天氣很熱，姊妹請求10月再徒步進香，結果不允許，堅持在6月最熱的時間開始徒步進香，由於一趟就差不多要超過125公里遠，來回要250公里以上，姊妹請示媽祖可不可以回程時搭車回家，結果被當場拒絕，一定要來回徒步走完全程，讓姊妹都傻眼了，只能硬著頭皮，聽神明的話，明天將從九如家中開始徒步進香，預估行程可能要超過一個星期以上，期盼沿途見到她們的朋友，能夠打聲招呼，為她們加油。

朱淑鳳將神像放置在推車上準備徒步進香。（記者葉永騫攝）

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