24小時科技執法、閉鎖式路檢 新北取締淡江大橋噪音車已32件

新北環保局與警察局聯手，於淡江大橋兩端及下橋要道同步攔查噪音車。（新北市環保局提供）

新北市環保局與警察局為守護淡水及八里居民的夜間安寧，針對剛通車的淡江大橋祭出鐵腕管制，除於橋梁兩端導入24小時全時段噪音科技執法進行圍堵外，29日深夜至30日凌晨跨局處發動「閉鎖式路檢」戰術，環保、警察局聯手於大橋兩端及下橋要道同步攔查，強力掃蕩噪音車，統計大橋5月通車迄今，淡水與八里端橋頭區域已取締噪音車32件。

環保局表示，目前於淡水、八里區共設有19處噪音科技執法設備，除透過科技執法進行全天候監控外，也持續與警察局跨局處合作，不定期執行夜間聯合攔查。統計淡江大橋5月通車迄今，針對淡水與八里端橋頭區域已累計執行稽查6場次、攔查935輛車次，依法取締噪音車32件；另統計今年1月至5月28日止，淡水、八里地區透過科技執法和環警攔查，共已取締136輛噪音車，強力守護民眾生活安寧。

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環保局說明，目前依《噪音管制法》第8條公告，全時段禁止車輛使用未經主管機關審驗或檢驗合格之排氣管，違反者最高可處3萬元罰鍰；另配合去年1月1日起施行的《道路交通安全規則》修正條文，變更排氣管已納入登記變更項目，若排氣管不符合噪音規範將不予認可，違者另依《道路交通管理處罰條例》第16條另罰900元至1800元，即使未改裝或已登記排氣管變更，有妨礙安寧之虞車輛將由環保局通知檢驗車輛噪音。

環保局指出，若經檢驗噪音超標或逾期未到檢者，將依《噪音管制法》第11條及第13條規定，最高可處3.6萬元罰鍰；屆期仍未完成改善者，除依法按次處罰外，情節重大者將移請監理機關吊扣其車輛牌照，另針對多次違規累犯，將依《環境教育法》強制裁處環境講習課程，提醒車主勿心存僥倖。

淡江大橋兩端透過噪音科技執法設備進行全天候監控，新北市府跨局處守護淡水與八里居民安寧。（新北市環保局提供）

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