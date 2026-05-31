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    首頁 > 生活

    李四川：淡江大橋應該務實檢討 該改善就改善

    2026/05/31 15:47 記者俞肇福／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川5月14日接受「千秋萬事」線上直播專訪，李四川今天在臉書貼文。（李四川提供）

    國民黨新北市長參選人李四川5月14日接受「千秋萬事」線上直播專訪，李四川今天在臉書貼文。（李四川提供）

    國民黨新北市長參選人李四川今天（31日）在臉書貼文指出，別人看一座橋，是好看不好看；他看一座橋，看的是這座橋是能不能擋住一場意外。他認為未來淡江大橋也應該務實檢討，新北市政府應與交通部去做協調，該改善就改善。

    李四川說，他一直認為要把機車跟汽車做分隔，所以中間都會設了一個中央分隔島的部分，但是新北市政府最近也把大漢溪那個橋本身，去把中央分隔島把它打掉，新北大橋也一樣，如果在安全沒有顧慮下，往後就這個台北市通往新北市的橋梁，尤其是，在早上機車這麼多的時候， 他都認為那個中央分隔島，有必要重新去做一個檢討。

    至於斜張橋的部分，大概不可能去動，那原則上只能動跟這個快車道的這個中間分隔島，大概1米多的欄杆上，通行完了以後大概可以比照像新北市，在通車後照樣還是去做修正，新北市政府應該也可以跟交通部協調，在什麼樣的時間、什麼樣的這個部分，去做這個改善，但是勢必一定要改善，該改善就改善。

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