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    首頁 > 生活

    下個主角是你！恆春民謠自製劇啟動 廣召青年登台演自己的故事

    2026/05/31 15:46 記者蔡宗憲／屏東報導
    恆春民謠自製劇啟動 廣召青年登台演自己的故事。（圖由屏縣府文化處提供）

    恆春民謠自製劇啟動 廣召青年登台演自己的故事。（圖由屏縣府文化處提供）

    恆春半島除了有落山風與墾丁陽光，更有深厚的民謠與文化底蘊！為了讓在地故事躍上大舞台，屏東縣政府文化處今年正式啟動「恆春自製戲劇計畫」，即日起展開劇組演員與樂手徵選。不論是否為科班出身，只要懷抱舞台夢、熱愛表演，就有機會成為開島劇組的一員，站上正式舞台，發光發熱唱出半島的記憶。

    屏東縣政府文化處表示，近年縣府積極推動地方表演藝術，恆春文化中心更是半島重要的藝文基地。這次計畫將結合恆春民謠、在地人文風景與地方共同記憶，以戲劇、歌唱與現場音樂演出為核心，量身打造屬於屏東與恆春半島的舞台作品，透過完整的培訓工作坊，為國境之南培養下一代的舞台人才。

    本次招募對象相當多元，包含演員、歌手及現場樂手，樂器類別涵蓋在地最具代表性的月琴，以及吉他、貝斯、鼓與鍵盤等。不論你是愛唱歌、愛演戲，還是擅長彈奏，都歡迎加入行列，一起用藝術把半島的故事「唱出來、演給世界看」。

    文化處呼籲有志青年把握機會，報名時間自即日起至6月5日中午12時截止。關鍵的面試甄選則定於6月13日下午2時至5時，在恆春文化中心劇場館4樓視聽室登場。詳細報名資訊及簡章，可至「屏東縣政府文化處」官方臉書粉絲專頁查詢。

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