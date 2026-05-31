台師大生科系80週年慶 系友文化部長李遠分享跨領域思維

台師大生命科學系系友會今舉辦創系80週年慶祝活動，63級系友、文化部長李遠受邀演講。（記者楊綿傑攝）

台師大生命科學系系友會今舉辦創系80週年慶祝活動，63級系友、文化部長李遠受邀暢談從生物科學走向文化領域的心得。他認為，人只有短短一生，當然要追尋自己最愛的方向，不過即使跨了領域，他仍將當年在大學所學靈活運用，文化不是被管理或指導的對象，而是一個需要被養育的生態系，是由下而上生長的完整生命。

李遠今以「從生物科學走向多元寬廣的文化領域」為題發表專題演講。他回憶，自己大學4年非常忙碌，上課、做實驗、擔任3個家教，還寫小說，也提及與許多同學的過往互動，包括對史地有興趣的同學最後當了醫師 ，他一心想當科學家卻走入文化界。大學是揣摩自己未來要做甚麼的時間，但也猜不到未來會做甚麼，很多後面的際遇都會影響。

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李遠也以生物學背景為基礎，提出「文化森林」的理念，認為文化不是被管理或指導的對象，而是一個需要被養育的生態系。他以跨域連結、產業生態結構、創新實驗研發、回歸人本精神及解決問題能力5大方向，說明如何以生物學的系統思維建構文化政策，並分享「重塑台灣文化地景—文化、生態、土地韌性共生」等政策實例。

談到文化產業的挑戰，李遠指出，包括書籍銷售、票房、收視率、廣告收入等，如果結構不健康，補助也像丟進水裡。因此政策重點要放在人才培育、平台建立、國際市場拓展、民間投資引入。政府角色則要維護多樣性條件、避免自由放任的適者生存。不追求短期量化、維護開放環境、容許迷路孕育新物種。

台師大校長宋曜廷也到場參與系慶，他表示，李遠部長以生物學的系統思維，提出「文化森林」的理念，提醒大眾文化如同生態系，需要多樣性、相互依存與長期養育。演講不僅展現了跨界融合的生命智慧，更象徵師大生科「文理共榮」的精神，啟發師生在未來的學術與人生道路上拓展更寬廣的視野。

師大生科系的來源是民國35年的博物系，早期培育大批中學生物教師，奠定台灣科學教育基礎；民國51年改制為生物學系，正值國際教育改革浪潮，師大教師積極引進並試行BSCS教材，推動高中生物課程翻轉；之後逐步發展為生命科學系，不僅拓展多元研究領域，更強調探究式學習，培養學生的科學思考與問題解決能力。

文化部長李遠受邀台師大發表演講，校長宋曜廷參與對談。（記者楊綿傑攝）

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