行「繕」不分假日不畏炎熱 台南「做工行善團」3地修屋同步上工

台南市長夫人劉育菁（中）特地準備飲料、點心到官田區修繕案家，向志工表達感謝與慰勞。（勞工局提供）

台南市勞工局「做工行善團」今天（31日）出動志工分頭在官田區、安南區及柳營區進行修繕。秉持「希望家園」施政理念，志工行「繕」不論節慶假日、不分晴雨，今天在炙熱高溫下，按照既定期程繼續努力為弱勢族群修屋，在汗水下充滿了濃濃的關懷與溫暖。

柳營區的修繕個案，有病在身的呂姓女子仍努力工作，並照顧失智且需洗腎治療的姑姑，以及家中身心障礙家屬之責，無力負擔房屋修繕費用，做工行善團在半月前會勘後，今即由電氣工會進行電氣斷電及臨時用電設備安裝，柳營區清潔隊清運展開修繕起頭。

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官田區案家是93歲劉姓獨居長者，今由木工工會進行輕鋼架天花板及門窗修復作業，電氣工會同步協助電線與相關設備整理，讓舊屋一步步成為「家」。台南市長夫人劉育菁特地準備飲料、點心前來表達感謝與慰勞，台南市美髮及美容美體業產業工會理事長鄭玉娟送來愛心便當。電氣志工陳威覟今天剛好生日，大家一同為他高唱生日快樂歌祝福，激勵修繕更勤奮。

另協助修繕個案在安南區的70歲王姓母女檔中低收入戶。今由泥水工會另一組專業志工進行房間天花板及牆面泥作抹平施工，後續將由多個工會陸續接棒修繕。

台南市勞工局局長王鑫基全都到場為3個修繕案表達感謝，他說，修繕志工發揮各自專業，彼此分工合作、相互支援，樂在公益的愛心，讓志工團隊更加茁壯強大，為弱勢族群提供安心立命的安全住家。

柳營區修繕個案今由電氣工會進行電氣斷電及臨時用電設備安裝。（勞工局提供）

修繕志工為安南區個案進行牆面泥作抹平。（勞工局提供）

台南市勞工局局長王鑫基（後排右）前往安南區修繕案表達感謝。（勞工局提供）

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