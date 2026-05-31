穿太正式也是失禮！ 「衣櫥醫生」賴庭荷揭楊双子布克獎戰袍驚魂記

《臺灣漫遊錄》作者楊双子出席國際布克獎典禮。（歐新社）

台灣作家楊双子憑藉小說《臺灣漫遊錄》勇奪2026年「國際布克獎」，寫下台灣文學歷史新頁。而在舉國歡騰、海內外媒體爭相報導之際，楊双子的伴侶、「衣櫥醫生」創辦人賴庭荷，也揭密這次與太太遠赴英國領獎的「戰袍驚魂記」。

賴庭荷昨（30）日以「我們都想登上國際舞台，但我們真的『準備好上台』了嗎？」為題在臉書發文表示，2024年陪太太參加美國國家圖書獎時，就已認真研究過「Black Tie（黑領帶）」的正式服裝禮儀，原本以為這套高級標準足以應付未來的國際大獎。沒想到這次收到國際布克獎的邀請函時，上面的Dress Code竟然寫著「Cocktail Attire（雞尾酒會服裝）」，讓提早借好全套黑領帶服裝的她們被狠狠打臉。

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​賴庭荷解釋，黑領結比白領結略為不正式，但比商務穿著正式，這是婚禮、畢業舞會、正式晚宴與劇院活動最常見的正式穿著。至於雞尾酒會服裝，許多台灣人誤以為雞尾酒會就是普通的半正式，但其實在西方禮儀中，它介於日常上班族商務裝與正式晚宴服之間，有著極其微妙的界線。

​賴庭荷坦言，這也是她這次最大的文化衝擊，她在國際場合感受到的是，國外並不是只有「正式」、「半正式」、「休閒」3種分類，對場合也有更細微的界線規範，甚至同一場活動即便Dress Code相同，但白天與夜晚都可能有不同的穿著期待。同時她更分享譯者金翎點出的關鍵：在國外，穿得「太正式」和「太休閒」其實都是一樣失禮的。

面對不能「一套衣服打天下」的棘手限制，賴庭荷在倫敦陷入了3天3夜的選擇困難。她們一度面臨3個選項：第一是硬著頭皮穿黑領帶禮服，雖太過隆重但求穩妥；第二是換上深色T-shirt配背心、西裝外套、西裝褲跟皮鞋，但擔心不夠有得獎主角的氣勢；第三是選擇白色立領襯衫，卻因男裝剪裁不夠合身而作罷。她既希望楊双子看起來像當晚的主角，又不想因為服裝過度正式而產生距離感。

最終，賴庭荷決定大膽放棄原本為Black Tie準備的綢緞領結與緞面西裝外套，選擇以最國際通用的黑色與暗色系為主調。她為楊双子挑選了常穿的午夜藍高領厚實T-shirt，外面搭配台灣設計師品牌「APUJAN 詹朴」的霧面西裝套裝，細心地在鈕扣徽章上妝點了「羊」的圖像，藉此祈求大會念出楊双子姓氏的祝福。最令人驚豔的是，她們更在胸前別上了「台灣彩虹平權大平台」的同婚紀念徽章，精準傳達「來自台灣的女同志作家」的深刻身分認同。

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「最後就是在國際布克獎被外國人盛讚服裝，大家看到的楊双子就完成了。」賴庭荷感性呼籲，實際執行時發現國內關於精準服裝禮儀的中文資料並不多，期盼未來台灣需要更多具備明確Dress Code的場合，「因為我們缺少的不是台灣製好看的服裝，而是練習的機會。」她深信，「楊双子目前的成果，不是台灣文學未來最高的成就，但在那之前，我們的服裝是否能應對這些更大的國際場合，是值得重視與討論的事。」

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