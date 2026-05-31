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    首頁 > 生活

    嘉縣YouBike2.0破150萬人次使用 再增大林、新港10站點

    2026/05/31 15:41 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣YouBike 2.0新增啟用新港鄉、大林鎮共10個站點。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣YouBike 2.0新增啟用新港鄉、大林鎮共10個站點。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣YouBike 2.0啟用近2年，今年5月突破150萬人次使用，為進一步擴大服務版圖、落實綠色交通生活圈，嘉義縣新增啟用新港鄉、大林鎮共10個站點，讓更多縣民與觀光旅客享有便捷、環保的公共自行車服務。

    嘉義縣政府建設處表示，YouBike 2.0第一期已於5個鄉鎮市建置，迄今設立130個站點、投入1000輛公共自行車，涵蓋公共運輸場站、政府機關、學校、商業區及人口密集住宅區，再加入新港與大林，讓嘉義縣公共自行車網絡更完善。

    縣建設處表示，為鼓勵大眾多加利用低碳運具，目前YouBike 2.0享有前30分鐘免費、YouBike 2.0E（電輔車）享有前30分鐘10元優惠。

    縣建設處說，擴大公共自行車服務是建構永續交通的重要政策，將持續評估各區需求，陸續增加站點，預計今年底再新增11個鄉鎮、建置110個站點。

    新增站點包括新港鄉中庄村社區活動中心、文昌國小、新港鄉第一公有零售市場、新港客廳、新港奉天宮；大林鎮公所、大林運動綠廊、大林車站（後站）、大林慈濟醫院、大林驛站。

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