販售種苗沒證恐被罰30萬元 農糧署：觀賞用或食用植物產品不須有證

農糧署強調，販售的植物類植栽或相關產品若是提供食用或觀賞用，就不需要有種苗登記證。（資料照）

近期地方政府加強宣導販售種苗者須有種苗登記證，否則最高可罰30萬元，引起綠手指熱議與擔憂，農業部農糧署今（31日）表示，只要販售種苗、種子等業者跟民眾確實都要有登記證，但若商品品項名稱是觀賞用或食用，就不須有登記證。

我國種苗法中關於販售種苗者須有登記證的規定於1988年就施行，隨時空環境改變，網路販售苗木風行後，近期有園藝業者依該法檢舉同業，台中、桃園地方農業局加強宣導，引起許多熱愛園藝的綠手指恐慌，只怕一個不慎，就飛來30萬元的罰單。

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農糧署組長傅立忠說明，依「種苗法」第44條規定，販售種苗者都要跟地方政府申請種苗登記證，自然人跟法人若有販售種苗都需有該證件，另依同法規定，種苗的定義包含苗木、種子等，但必須是為「繁殖」用途販售才須要有該證，若該植株販售目的是為「食用」、「觀賞用」等，則不需要有該張登記證。

傅立忠進一步指出，水果店、花店、市場菜販等，因為銷售的相關植物類商品不是為了繁殖用，因此都不需要有登記證，「重點是要看商品品項名稱跟用途。」他呼籲民眾不要恐慌，事實上坊間有販售種苗業者或者量販店等，因種苗販售屬於特許行業，當初只要申請公司登記等都會一同申請種苗登記證。

因申請種苗登記證的權限歸屬於地方，傅立忠表示，確實各地方對種苗業者的認定標準不一，有部分地方政府是規定「自然人」、「法人」若有販售種苗都要申請該證，也有地方政府僅要求法人，並且法人必須要有固定營業場所等，至於申請種苗登記證的窗口在地方農政單位，欲申請者只要備齊身分證件正反面影印本與申請費用，通常只要1到2小時就可取得，也有地方政府提供線上申請窗口，依該署統計，目前全台共已發出6727張種苗登記證。

對於地方政府近期加強宣導，違規者恐遭開罰，是否國內已有遭罰案例，傅立忠表示，因開罰等屬於地方權限，地方政府也不會就開罰件數、罰金金額等上報，目前無法掌握確切開罰狀況；另民間對該法罰則過重，且已數十年未修、無法反映時代背景，傅立忠表示，該署已展開相關修法討論研議，會盡速取得共識，在此之前，也會盡速取得共識後，發出統一函示。

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