病友聯盟提4方向強化權益保障 石崇良：將增健保會代表人數

台灣病友協會理事長吳鴻來。（記者林志怡攝）

每個人在未來都有可能成為病人，台灣病友聯盟成立10年來持續爭取病友權益，理事長吳鴻來指出，雖目前病友代表已是健保共擬會的正式成員，在健保會則有2個席次，未來希望病友參與更進一步制度化。衛福部長石崇良則表示，未來會請健保會增加委員中的病友代表人數。

吳鴻來說明，台灣病友聯盟成立迄今迎來10週年，過去聯盟持續爭取參與新藥、新醫材納入健保給付的「藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（共擬會）」，從一開始遭到會議代表杯葛，迄今已可以被保險人身份擔任共擬會的正式代表，並在全民健康保險會（健保會）中取得2個席次。

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但吳鴻來指出，落實病友參與醫療政策的路依然漫長，聯盟希望病友的意見在政策形成初期就應該被納入，讓病人需求發揮實質影響力，而非在最後階段才被「聽取」。

吳鴻來表示，聯盟也希望進一步將病友參與制度化，盼健保會將台灣病友聯盟納入健保會常任席次委員，並於共擬會正式設置病友團體代表席次，以建立穩定、透明且制度化的病友參與機制。

此外，吳鴻來提到，支持病友穩定生活還需兼顧就業等諸多面向，政府持續擬定「健康憲章」，目前據知內容缺少病友權益相關內容，希望未來討論過程中能讓病人參與，並設置「病友權益專章」，以建立系統性長久的病友支持制度，另也希望政府全面檢視病友權益相關法規，盤點政策缺口並加以改善。

吳鴻來強調，病友權益攸關全體國民的未來保障，也展現台灣社會在人權實踐與人文關懷的高度與實力，未來應建立「台灣病權衡量指標」，透過客觀量化且可跨國比較的評量指標，定期監測病友團體於健康政策的實質參與與決策程度，作為檢討與規劃病友權益的指標。

對於病友聯盟訴求，石崇良表示，近年來各界討論醫療本質，均一再強調「病人為中心」，但相關措施不應以「由上而下」的方式進行，而是從一開始就要讓病友參與政策制定與評估回饋，否則在沒有病人聲音的情況下，也無法推動醫療發展。

因此，石崇良說，目前病友代表已是健保共擬會的正式委員，在醫院、基層代表意見分歧時扮演關鍵角色，而參考德國等其他國家的健保制度中，保障給付措施討論過程有一定比例病友參與的做法，未來也會請健保會增加委員中的病友代表人數。

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