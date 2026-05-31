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    首頁 > 生活

    販售種苗沒登記證最高可罰30萬 網驚呼：比毒駕罰更重

    2026/05/31 15:11 記者楊媛婷／台北報導
    販售種苗需有登記證。（資料照）

    販售種苗需有登記證。（資料照）

    國內有不少園藝愛好者，近期台中、桃園等地方農政單位則宣導，無論個人或業者販售菜苗、花苗、樹苗等苗木，都必須有「種苗業登記證」，否則最高可罰30萬元，也有花店、菜販擔憂是否也要申請登記證，不少都市陽台綠手指也人人自危。

    許多販售種苗業者近期在網路平台貼出種苗登記證，據了解，隨台中、桃園等農業局近期加強宣導，又加上有民眾因網路的種苗交易糾紛，依該法檢舉販售者無種苗登記證，消息傳出後，引起種苗業者和國內至少百萬名的綠手指們的恐慌，部分已有證件的種苗業者貼出登記證在販售平台或攤販前，有園藝業者質疑，種苗法針對登記證的規定為，只要有販售苗木，不論是業者或個人都要有登記證，但該法條已數十年未修，加上詢問地方農政單位也回答不清，農業部也沒有統一函示，現在已呈現人人自危的狀態。

    有園藝社群討論中就指出，種苗證的原意是為了保護種苗，也希望透過管制以避免走私植物引起的病蟲害等，但該法條的規定實際上根本無助於抑制病蟲害，而只是會導致市場的直接萎縮，也嚇跑許多綠手指，最後導致目前蓬勃的市場萎縮，至於該法條是否真正保護育種者，社群中的意見則正反不一，有人認為可保護育種者，但也有人認為國內不少民間育種者都是玩票性質，並無法靠育種吃穿，而目前如吸食喪屍煙彈等毒駕初犯最高只罰12萬元，但現在沒有種苗登記證販售苗木最高卻是罰30萬元，對沒有登記證販售種苗卻比毒駕罰更重的法規直呼離譜，認為身為主管法規的農業部應該重新檢視該古老法條，否則將對市場帶來衝擊。

    農業部部長陳駿季日前率部內官員跟青農座，南投埔里青農會長羅維振在座談會中也直接詢問登記證等議題，部會官員回應不論個人或店家，只要販售種苗都要有登記證，陳駿季則在現場回覆表示，對於該法未來是否修法則會再研議。

    相關新聞請見︰

    販售種苗沒證恐被罰30萬元 農糧署：觀賞用或食用植物產品不須有證

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