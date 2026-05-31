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    首頁 > 生活

    觀音濱海遊憩區驚見有毒「僧帽水母」 水域、沙灘隨處可見

    2026/05/31 14:47 記者鄭淑婷／桃園報導
    觀音濱海遊憩區海域、沙灘隨處可見藍色僧帽水母。（記者鄭淑婷攝）

    觀音濱海遊憩區海域、沙灘隨處可見藍色僧帽水母。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市觀音濱海遊憩區（原名觀音海水浴場）開始湧現夏季戲水人潮，以及風浪板、風箏衝浪玩家，卻有遊客發現水域出現大量有劇毒的僧帽水母，甚至被沖上沙灘，走個幾步就會遇到，實際到現場勘查，不到50公尺沙灘就遇到3隻擱淺水母，不時聽到遊客驚呼「有水母！」桃市府海岸及資源循環工程處長林立昌表示，夏日海水溫度高，是水母出現頻繁的季節，民眾到海邊戲水最好穿著包覆性高的泳衣，若發現水母蹤跡應立即上岸，切勿靠近、觸摸。

    林立昌也提醒，到海邊戲水若是遭水母螫傷，建議先用海水清洗皮膚，再浸泡40度的熱水，可紓解疼痛感，並應儘速就醫，民眾到海邊戲水，最好穿著包覆性高的泳衣，減少皮膚接觸海水的面積，下水前應特別留意，海面是否有透明、半透明的漂流物，若發現水母蹤跡應立即上岸，以免遭到水母螫傷。

    台灣不少水域都有僧帽水母蹤跡，依據海洋委員會海洋保育署資料，僧帽水母別名「葡萄牙戰艦」，是一種管水母，特徵是有左右對稱、充氣的鰾，像一個僧帽，使其浮在水面，鰾長可達30公分，常見漂於海中，觸鬚上有充滿毒素的刺細胞，可以殺死魚蝦等細小的海洋生物，人類若碰觸僧帽水母會造成劇痛，其毒素可以滲入淋巴結，造成更深入的痛楚，在水域發現千萬不要靠近，也不要撿拾、碰觸擱淺海灘的水母。

    觀音濱海遊憩區海域、沙灘隨處可見藍色僧帽水母。（記者鄭淑婷攝）

    觀音濱海遊憩區海域、沙灘隨處可見藍色僧帽水母。（記者鄭淑婷攝）

    觀音濱海遊憩區湧現夏日戲水人潮。（記者鄭淑婷攝）

    觀音濱海遊憩區湧現夏日戲水人潮。（記者鄭淑婷攝）

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