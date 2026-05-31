屏東市民生路改善工程要開工了 施工長達18天

屏東市民生路將開始施工了。（記者葉永騫攝）

原本受到波斯灣戰爭影響而無法施工的屏東市民生路改善工程，明天（1日）開始施工，屏東市公所公告將分成2階段、18天施工，施工採取半半施工，單線雙向施工，由於每天行經的車輛相當多，預計可能造成塞車，請駕駛人注意或改道通行。

屏東市民生路的路面改善工程原訂今年3月開工，路面全面鋪設，但因受到波斯灣戰事影響瀝青供應不夠穩定，廠商因此申請工程延後，民生路的部分路面先採取補丁的方式應急，經中油公司保證供料沒有問題，因此廠商恢復施工，確定在1日起開始施工，每天的上午8點半到晚上9點止，施工路段第一階段6月1~6日從演藝廳往自由路刨鋪，7~12日從自由路往演藝廳刨鋪。第二階段為6月13~15日歸仁路往民生東路刨鋪，6月16~18日民生東路往演藝廳施工。如果遇雨天將順延調整。

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屏東市公所表示，施工的路段從自由路到和生路大約2公里的路面，因該路段車流量大、加上豪雨沖刷導致道路損壞嚴重，為延長瀝青的使用壽命，市公所工務課計畫鋪設10公分厚的瀝青混凝土來改善，經費2600萬元，施工期間將造成交通不便及尖峰時段塞車，請民眾諒解，駕駛人應提早因應或改道行駛。

屏東市民生路的車輛眾多，施工後將影響交通。（記者葉永騫攝）

屏東市民生路到處是補丁，一日起路面全面刨鋪。（記者葉永騫攝）

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