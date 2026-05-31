為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東市民生路改善工程要開工了 施工長達18天

    2026/05/31 15:14 記者葉永騫／屏東報導
    屏東市民生路將開始施工了。（記者葉永騫攝）

    屏東市民生路將開始施工了。（記者葉永騫攝）

    原本受到波斯灣戰爭影響而無法施工的屏東市民生路改善工程，明天（1日）開始施工，屏東市公所公告將分成2階段、18天施工，施工採取半半施工，單線雙向施工，由於每天行經的車輛相當多，預計可能造成塞車，請駕駛人注意或改道通行。

    屏東市民生路的路面改善工程原訂今年3月開工，路面全面鋪設，但因受到波斯灣戰事影響瀝青供應不夠穩定，廠商因此申請工程延後，民生路的部分路面先採取補丁的方式應急，經中油公司保證供料沒有問題，因此廠商恢復施工，確定在1日起開始施工，每天的上午8點半到晚上9點止，施工路段第一階段6月1~6日從演藝廳往自由路刨鋪，7~12日從自由路往演藝廳刨鋪。第二階段為6月13~15日歸仁路往民生東路刨鋪，6月16~18日民生東路往演藝廳施工。如果遇雨天將順延調整。

    屏東市公所表示，施工的路段從自由路到和生路大約2公里的路面，因該路段車流量大、加上豪雨沖刷導致道路損壞嚴重，為延長瀝青的使用壽命，市公所工務課計畫鋪設10公分厚的瀝青混凝土來改善，經費2600萬元，施工期間將造成交通不便及尖峰時段塞車，請民眾諒解，駕駛人應提早因應或改道行駛。

    屏東市民生路的車輛眾多，施工後將影響交通。（記者葉永騫攝）

    屏東市民生路的車輛眾多，施工後將影響交通。（記者葉永騫攝）

    屏東市民生路到處是補丁，一日起路面全面刨鋪。（記者葉永騫攝）

    屏東市民生路到處是補丁，一日起路面全面刨鋪。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播