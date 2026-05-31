苗栗李子產期至端午 薑麻園多家果園開放採果體驗

苗栗縣大湖及泰安等地李子盛產，今年品質佳產期至端午節。（記者張勳騰攝）

苗栗縣大湖、泰安及三義鄉的李子進入盛產期，今年結實累累，每台斤依品質市價80至100元不等，大湖薑麻園休閒農業區約5家果園開放民眾採果，產期至6月20日前。

大湖地區農會推廣部主任胡智郎指出，每年5月下旬至6月中旬是李子產期，可說是端午節的應景水果，大湖及泰安鄉李子種植面積約400公頃，以泰安鄉250公頃居多，大湖鄉主要產在馬那邦山下的東興村及薑麻園休閒農業區一帶，130縣道三義段也有栽種，泰安鄉8個村都是產區。

請繼續往下閱讀...

胡智郎表示，今年初李花盛開，果農加強疏花、疏果，以及加強品質管理，今年李子結實累累，不少果園產量比去年多，品種有白玉李、桃接李、黃肉李、紅肉李等，依品質每台斤價格約80至100元不等。

在薑麻園休閒農業區經營民宿的劉添俊指出，該休區約有5家桃李園開放民眾享受採果樂，10人以上可預約體驗，每人入園低消100元，採果時價秤重，有興趣的遊客可洽詢薑麻園遊客中心，電洽：037-951870。

苗栗縣李子產期至端午節，大湖鄉薑麻園休閒農業區多家果園開放採果體驗。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法