「石鋼琴」現蹤、船卡沙洲 烏山頭水庫庫底慘況曝光

1艘觀光遊湖船隻卡在沙洲上，動彈不得。（記者劉婉君攝）

南部地區持續乾旱少雨，曾文水庫與烏山頭水庫合計有效蓄水量今天（31日）中午只剩5469萬立方公尺，蓄水率10.34%，烏山頭水庫庫底裸露慘況曝光，平時淹沒在水面下的「石鋼琴」現身，還有觀光船卡在沙洲上，水情讓人憂心。

依水利署南區水資源分署監測資料，今日中午，曾文水庫水位193.12公尺、有效蓄水量4377萬立方公尺，蓄水率跌破1成，僅9.73%，烏山頭水庫水位46.73公尺、有效蓄水量1005萬立方公尺、蓄水率12.75%。

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曾文水庫併聯烏山頭水庫，因應農灌、產業和民生用水，會放水至烏山頭，農田水利署嘉南管理處表示，今年1期作供灌自1月初開始，到今天上午7點已圓滿結束，供灌期間除了視田間實際降雨情形調節供水，也會現地進行多元取水，例如區域排水、埤池等水源，盡量節省用水，南水分署也保持密切聯繫，期待6月梅雨為水庫帶來進帳。

至於嘉南2期作的供灌與否及供灌時程，將視水情和水庫蓄水量再做決定，預計6月中才會比較明朗。

因烏山頭水庫蓄水大降，溢洪道前的沙洲上有塊三角形的大石塊「石鋼琴」，平時被水淹沒，久旱未雨時才會露出，2018年乾旱、2021年水情吃緊時，都曾有民眾拍到石鋼琴現蹤，而今天石鋼琴所在的沙洲也大面積露出水面。

烏山頭水庫風景區內的太陽能觀光船，也因為水庫水位低，暫停營運，甚至有1艘卡在沙洲上，動彈不得。

南部地區今年以來降雨少，烏山頭水庫大量沙洲浮現。（記者劉婉君攝）

烏山頭水庫被稱為「石鋼琴」的石塊現蹤，所在處的沙洲也大量浮現（記者劉婉君攝）

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