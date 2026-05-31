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    首頁 > 生活

    台中大雅轎車被嚴重破壞 調閱監視器才發現竟是流浪犬所為

    2026/05/31 13:38 記者歐素美／台中報導
    民眾車子的前保險桿被流浪犬咬得掉下來。（里長張東開提供）

    民眾車子的前保險桿被流浪犬咬得掉下來。（里長張東開提供）

    台中市大雅區有民眾將車子停在三民路附近空地，不料，牽車時卻發現車頭零件破碎，整個前方保險桿掉落，慘不忍睹，以為遭人惡意破壞砸車，調閱監視器卻發現車子竟遭附近一群流浪犬攻擊咬爛，懷疑可能是有老鼠在車底下才導致被犬隻圍攻；大雅警分局表示，未接獲報案；台中市動物保護防疫處表示，將前往誘捕流浪犬。

    民眾將黑色轎車停在空地，不料，準備牽車時卻發現前面保險桿整個掉落，零件破碎不堪，一度以為是遭人惡意破壞，調閱監視器才發現一群流浪犬先後往其轎車方向衝，將轎車團團包圍，並瘋狂啃咬汽車所致。

    由於附近也有停其他車輛，結果只有黑色轎車遭殃，讓車主覺得很倒楣，友人則懷疑因其車子停得較靠近草叢處，是否附近出現老鼠等動物才引來流浪犬追咬。

    車主表示，經詢問保險員，除非車子有投保甲式車險，否則無法理賠，只能自認倒楣；當地的大雅區雅楓里長張東開表示，將通報動保處，以安置這些流浪犬，以免再有車主受害。

    台中市動物保護防疫處表示，初步了解案件發生於大雅區，將派員前往現場勘查，並依「流浪犬精準捕捉標準作業程序」評估設置誘捕籠安排捕捉作業。

    民眾的車子被流浪犬咬爛。（里長張東開提供）

    民眾的車子被流浪犬咬爛。（里長張東開提供）

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