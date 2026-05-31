台南40場「客話講故事」開跑 12歲小學員加入培訓展活力

台南開辦「客話講故事培訓課程」，年僅12歲學生熱血加入學習。（圖由台南市政府提供）

南市客委會推動「客語走進親子館」計畫，今年共規劃40場「客語講故事」活動，地點涵蓋24場親子館、8場圖書館、2場客家會館以及6場公托家園，打造出完整的親子客語學習網絡，邀大、小朋友一起來聽故事。

客委會主委陳新裕表示，從2023年開始投入客語故事人才培育。除了故事技巧、客語正音、互動遊戲外，今年更特別加入了最新的「AI數位工具」，打造出既有語言實力、又充滿舞台魅力的故事高手，以生動活潑的方式帶領孩子認識客家文化。

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客委會今年再度開辦「客話講故事培訓課程」，成功吸引33位學員加入，其中有資深客語薪傳師、圖書館故事志工、學校老師，還有熱心推廣親子共讀的家長，其中最引人注目，有2位年僅12歲的國小生加入，展現客語向下扎根的活力與希望。

市長黃偉哲表示，隨著環境改變，許多客家的家庭漸漸不習慣說客語，但當熟悉的客家童謠和故事再度響起，不僅喚醒過往熟悉的客語記憶，也能帶領下一代認識客家的文化根源，希望透過故事的溫暖力量，讓孩子們從聽故事開始愛上客語。

台南開辦「客話講故事培訓課程」，學員上台實戰演練。（圖由台南市政府提供）

客委會今年再度開辦「客話講故事培訓課程」民眾熱情參與。（圖由台南市政府提供）

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