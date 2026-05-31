教師鐵飯碗生鏽？ 基隆市教師甄試登場 報考人數大減

基隆市政府教育處今天（31日）辦理公立國中、國小及幼兒園教師甄試初選筆試。（記者俞肇福攝）

基隆市政府教育處今天（31日）辦理公立國中、國小及幼兒園教師甄試初選筆試，共計招考2○3位正式教師；基隆市教育處指出，今天上午筆試，國中報考769人、到考553人、缺考216人，到考率71％；國小報考258人、實到137人、缺考121人，到考率53％，幼兒園報考162人、實到115人、缺考47人，到考率7○％。

不願具名的退休校長指出，今天報考與到考人數減少，恐與現在教育現場崩壞有密切關係。基隆市教育處副處長楊永芬指出，基隆市教師甄試（簡稱教甄）與中區教甄聯合命題，考試同一天，新北市自行命題，複試與基隆市撞期，台北市的教甄昨天（30日）剛落幕，考生可能自行評估筆試通過進入複試機率的高低，而做出要考哪一區的教甄、及到何處應試的選擇。她認為，與基隆市教育現場關係不大。

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記者初步調查，碩士第1年擔任教師，如擔任公立國小導師，薪水5萬8520元；學士第一年擔任公立國小導師，薪水5萬1130元。大學畢業與碩士畢業，薪水相差7390元，導師費則是3000元。

教育處指出，國中招考112位教師，今日應考769人、到考553人、缺考216人，到考率71％。國小招考教師共66人，國小報考258人、應試137人、缺考121人，到考率53％。公立幼兒園招考25人，報考162人、實到115人、缺考47人，到考率70％。

教育處指出，公立國中、國小及幼兒園教師甄試初選筆試於今天落幕，6月4日公告初選錄取名單，6月6日（週六）複選報名及繳費，6月14日複試，6月18日公告教甄錄取名單。相關資訊請上基隆市教育處官網查詢。

基隆市政府教育處今天（31日）辦理公立國中、國小及幼兒園教師甄試初選筆試。（記者俞肇福攝）

基隆市政府教育處今天（31日）辦理公立國中、國小及幼兒園教師甄試初選筆試。（記者俞肇福攝）

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