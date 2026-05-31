大海龜帶簡體字追蹤器擱淺芳苑 供生態研究與偵防滲透無關

海龜擱淺外海，上有發報器，因為寫有簡體字，引發民眾議論。（民眾提供）

彰化縣芳苑鄉外海潮間帶，今天有漁民到蚵田採蚵時，發現一隻擱淺的海龜，這隻海龜身上有衛星追蹤發報器，發報器寫有簡體字，民眾議論是「老共滲透」取得外海資料的工具，但經過調查，該追蹤器主要供研究生態使用，應與偵防滲透無關。

該隻海龜是在距海岸約4公里的潮間帶被發現，發現人是一名蚵農，他仔細觀看，發現上有簡體字的發報器，懷疑是老共透過海龜滲透，於是立即通報海巡署人員到場，經簡單丈量，該隻海龜長93公分、寬63公分，重約100台斤。

請繼續往下閱讀...

福寶村長黃耀輝聞訊趕到現場，他並將海龜帶到岸上陰涼處沖水，以及用沾水的布幫海龜保溼。因為海龜龜殼上有追蹤器，且寫有簡體字，大家議論紛紛。

他說，他們不是專業的，不曉得怎麼幫這隻海龜，因此已聯繫中華民國鯨豚協會及海委會等單位，希望上述單位能儘速派員前來，趕快幫海龜檢傷，再進行後續野放等處置。

彰安國中生物老師廖恆彰指出，目前世界許多國家都有在海龜身上裝設追蹤器，最主要是想要了解海龜的生態環境、覓食環境及巡游環境等狀況，不論是大陸、香港或台灣，都是這種狀況，這隻海龜會迷航可能是受到海流的影響，游向不是牠平常巡游範圍。

從影片看來，廖恆彰認為該隻海龜應是綠蠵龜或赤瓗龜，漁民發現海龜擱淺後，第一時間先透過潑水等方式讓其保溼，這樣的作法還算正確。他表示，應該不可能利用海龜來進行偵防等工作，畢竟海龜巡游的速度太慢了，與其用海龜來偵防，倒不如使用無人機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法