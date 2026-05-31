高齡換照下修到70歲今上路！ 新制適用128萬人

高齡駕駛換駕照措施今上路。（公路局提供）

高齡換照年齡由75歲下修至70歲，新制今天（31日）上路！公路局表示，預估新制適用共128萬人，將分流通知各年齡層長者，每月平均寄發約10萬件通知書，收到通知書再來換照即可。

去年新北市三峽78歲余姓老翁開車衝撞學童致多人死傷後，交通部推出「駕照管理三策略」，三大面向改革駕照管理制度，包括「加強考照鑑別度」、「強化違規行為回訓矯正」及「高齡換照」，今年開始分階段推動改革措施，訂定的道安防制目標是「每年降低7％」死亡人數。

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公路局局長林福山日前表示，高齡換照新制重點將高齡駕駛人定期換照年齡由75歲修正至70歲，採分齡關懷方案。其中70歲到未滿75歲的長者，須經體格檢查合格，並完成道路交通安全講習，換發有效期間至年滿75歲駕照；年滿75歲以上的駕駛人，則另須通過認知功能測驗、或提出無患有中度以上失智症證明文件，其後每滿3年換發1次。

據公路局統計，新制適用共128萬人，其中年滿70歲約110萬人，75歲以上約18萬人。

林福山進一步說明，除了監理機關每日定時定點開課外，也媒合地方政府多處關懷據點等外部單位協辦，安排375處講習場所，培訓400多位種子講師，講習地點包含各監理所站、駕訓班、區公所、活動中心、樂齡中心等場所。

林福山說，高齡換照講習課程有2小時，分2堂實施，每堂50分鐘，第1堂著重現行重點道安政策及法規宣導駕駛新知，並輔以實際案例分析與長者互動討論；第2堂則是以講者、長輩互動操作危險感知模擬情境為主，以提升用路安全觀念與技能，講習內容以長輩容易理解吸收來安排，讓長輩重新建立正確交通安全觀念。

林福山表示，換照新制將有緩衝期，70到75歲有2年緩衝期，75歲以上有3年緩衝期；如果沒有在緩衝期限內換新駕照，駕車上路屬於「駕照逾期」違規，違反道路交通管理處罰條例「駕照逾期仍駕車」，可處1800元到3600元罰鍰。

公路局表示，監理機關每月將分流通知各年齡層長者，預計每月平均寄發約10萬件換照通知書，提醒長者收到換照通知書再來換照即可。

高齡駕駛換駕照措施今天上路。（公路局提供）

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