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    首頁 > 生活

    台南推「傳統市場粽地圖」 邀日逛市場、夜賞龍舟

    2026/05/31 13:48 記者王姝琇／台南報導
    台南傳統市場的手工現包粽子品項豐富。（圖由台南市政府提供）

    台南傳統市場的手工現包粽子品項豐富。（圖由台南市政府提供）

    端午將至，台南傳統市場粽香四溢，應景採買熱潮也逐漸升溫，市場處特地整理出傳統市場粽地圖，共20處，販售各式端午粽品，從經典肉粽、甜粽到古早味手工粽應有盡有，滿足民眾祭祀、送禮及家庭團聚需求。

    經發局長張婷媛指出，今年台南共有20處市場、29攤販售端午粽品，除了經典肉粽、菜粽及鹼粽外，更有攤商推出多款特色粽品，包括紅豆粽、花生粽、薏仁粽、五穀粽，以及香菇肉粽、栗子肉粽、紅燒肉肉粽等，滿足不同族群口味需求。

    市場處代理處長林士群表示，端午前夕正值市場採買旺季，市場內除販售各式人氣粽品，也備有包粽食材及節慶用品，方便民眾一次購足。歡迎市民朋友趁著端午節走進傳統市場，支持在地攤商；另外，「2026台南市國際龍舟錦標賽」於6月17日熱鬧登場，邀請民眾白天逛市場、採買應景粽品，傍晚再到運河旁逛市集、賞龍舟，共同感受濃厚端午節慶氛圍。

    市長黃偉哲表示，端午節是重要傳統節慶，傳統市場更是民眾採買應景食材與節慶美食的重要據點。傳統市場不少攤商堅持古法製作、真材實料，展現臺南市場豐富多元的飲食文化，歡迎民眾走進市場採買，一同品嚐最具節慶感的端午滋味。適逢各類升學及國家考試陸續登場，民間有「吃粽、包粽 （包中）」的吉祥寓意，不少家長及考生會準備粽子討個好彩頭。

    台南市場處整理傳統市場粽子地圖，讓民眾可按圖索驥。（圖由台南市政府提供）

    台南市場處整理傳統市場粽子地圖，讓民眾可按圖索驥。（圖由台南市政府提供）

    台南傳統市場販售素粽，淋上醬汁與花生粉，展現粽子多層次風味。（圖由台南市政府提供）

    台南傳統市場販售素粽，淋上醬汁與花生粉，展現粽子多層次風味。（圖由台南市政府提供）

    台南市場處整理傳統市場粽子地圖，讓民眾可按圖索驥。（圖由台南市政府提供）

    台南市場處整理傳統市場粽子地圖，讓民眾可按圖索驥。（圖由台南市政府提供）

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