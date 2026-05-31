2026放視大賞頒發52獎項 3天逾百萬人次觀展

數位發展部數位產業署副署長黃雅萍頒發年度最佳學校獎給中國科技大學，鼓勵學生繼續努力。（高雄市經發局提供）

2026放視大賞圓滿閉幕，五大類別賽市共頒發52項獎項、總獎金達138萬元，3天活動累計湧入逾百萬人次觀展。

放視大賞由數位發展部、教育部與高雄市政府共同推動，今年邁入第16屆，集結全國59校、107系所、超過1188件作品共同參與，展現台灣青年創作者在動畫、遊戲、XR應用與AI生成內容等領域的豐沛創作能量與國際競爭力。

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本屆競賽涵蓋遊戲、動畫、設計、影視及跨域等五大類，共頒發52項獎項、總獎金達138萬元，年度最佳學校獎中國科技大學；最佳指導老師獎國立台灣藝術大學陳建宏、中國科技大學李政達、中國科技大學陳建勳獲頒；最佳空間設計獎國立虎尾科技大學多媒體設計系。

智崴集團AI內容創製獎由胡宏愈「失巢」、林韋宏「深海禁域」獲獎，高雄市電影館高雄原創VR特別獎則由「本山五坑VR沉浸式體驗」獲肯定。

數位發展部數位產業署副署長黃雅萍指出，隨著AI與數位科技快速演進，數位內容產業已成為全球創新競爭的重要核心。

教育部高教司長廖高賢表示，放視大賞長期扮演青年人才與產業接軌的重要平台，透過跨域創作與實作競賽，讓學生得以將創意與技術轉化為具產業潛力的成果。

高市府副秘書長王宏榮表示，放視大賞在高雄舉辦已邁入第16個年頭，見證高雄積極推動產業轉型、從傳統重工業城市邁向半導體、AI及數位內容等新興科技重鎮的歷程。

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