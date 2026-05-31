「雲林六房媽過爐」登場最大規模媽祖「搬家」 學者解析年年吸引上萬信眾關鍵

「雲林六房媽過爐」因其凝聚5股34庄信眾向心力，並展現文化生命力，2017年被文化部列為國家重要民俗。（記者李文德攝）

國家重要民俗「雲林六房媽過爐」今天登場，這場全國大規模的媽祖「搬家」儀式，每年吸引成千上萬信眾隨香，也因此吸引不少人好奇，這場過爐儀式魅力之處在哪？民俗學家、台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢就點出，「凝聚向心力」，便是精神所在。

說起源頭，林茂賢指出，據傳清朝時，有林姓六兄弟從中國大陸奉請媽祖神像渡海入台，於雲林斗六、虎尾、大埤、斗南、土庫等鄉鎮分房拓墾，後來其後代都稱呼天上聖母為「六房媽」，甚至清末時期發展出「過爐」，由各房輪流奉祀。

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林茂賢表示，最初僅限林姓家族擔任爐主並辦理儀式，不過隨著「六房媽」在地方靈驗事蹟傳布，漸漸被非家族外姓居民崇信，本是凝聚血緣情感的「家神」，也慢慢成為守護雲林「地方神」，因為如此信眾範圍更是擴大，才有如今「5股34庄」的盛大規模。

林茂賢表示，2017年文化部將「雲林六房媽過爐」列為國家重要民俗，很重要的一點便是「它凝聚了5股民眾的向心力」，每當值年股輪值，其他4股就會一同會合，為這場年度宗教盛事，以辦「喜事」的心情籌備，甚至加上5股34庄輪值，最常可能需要時隔80年才有辦法輪到該庄輪值，這也對當地來說更是「千年一遇」的榮耀感，每年才有會吸引超過萬名信眾隨香，也是該宗教民俗最具「生命文化力與傳承之意」。

雲林六房媽過爐，每年都由斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股及過溪股等五股輪值，今年由五間厝股五間厝小爐輪值，因此今天清晨起，5股信眾全都集結到土庫股越港紅壇，迎接六房媽「搬家」至五間厝股，預計今晚深夜才會進入五間厝股臨時紅壇，並訂於6月2日舉辦輪值股遶境後，入正式紅壇安座。

「雲林六房媽過爐」因其凝聚5股34庄信眾向心力，並展現文化生命力，2017年被文化部列為國家重要民俗。（記者李文德攝）

「雲林六房媽過爐」因其凝聚5股34庄信眾向心力，並展現文化生命力，2017年被文化部列為國家重要民俗。（記者李文德攝）

「雲林六房媽過爐」因其凝聚5股34庄信眾向心力，並展現文化生命力，2017年被文化部列為國家重要民俗。（記者李文德攝）

「雲林六房媽過爐」因其凝聚5股34庄信眾向心力，並展現文化生命力，2017年被文化部列為國家重要民俗。（記者李文德攝）

「雲林六房媽過爐」因其凝聚5股34庄信眾向心力，並展現文化生命力，2017年被文化部列為國家重要民俗。（記者李文德攝）

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