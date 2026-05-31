多重障礙失學卻成國際金牌選手 陳銘哲克服限制成生命教育講師

教育部國教署「生命教育人才庫」講師陳銘哲曾獲2屆總統教育獎，雖然多重障礙又失學，但努力不懈拿下博士學位還成為國際地板滾球金牌選手。（圖由教育部提供）

教育部國教署以總統教育獎歷屆獲獎者建置「生命教育人才庫講師」，其中2次總統教育獎得主陳銘哲是多重障礙者，又失學至16歲，但他克服限制一路拿下博士學位，還成為台灣首位拿下國際地板滾球單人及雙人金牌的選手，讓世界看到台灣。

為啟發學生了解自我生命價值的意義，教育部國教署建置歷屆「生命教育人才庫講師」，盼藉由歷屆總統教育獎獲獎者分享以順處逆的生命經驗，啟發學生對自我生命價值和意義的思考，進而激發生命動能，帶給社會更深遠的影響力。

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2003年、2015年總統教育獎得主陳銘哲曾被判定臨界智能不足，生活失能、自幼失學，直至16歲才有機會開始讀書，但他在112年取得亞洲大學博士學位，期間還曾拿下第14屆周大觀全球熱愛生命獎章。而身為地板滾球選手的他，也成為台灣首位，且唯一獲得國際地板滾球個人賽獎牌1金1銀1銅、2面雙人賽金牌的選手。無論就學、就醫、地板滾球，一路走來相當不容易，不畏艱辛，努力翻轉人生，不僅讓世界看見台灣，也讓社會看見努力不懈的精神。

此外，講師陳昱名在國小時期曾有疑似發展遲緩的情形，在特教班學習期間，五年級導師藉由陪伴關懷，將他從負面想法中抽離，並告訴他「當所有人都放棄了你，自己絕對不能放棄自己」，讓他選擇以正向思考、勇於改變的態度面對困境，自103年起甚至投入校內外多項公益服務長達10年，因此獲頒高雄市好人好事代表、全國大專優秀青年、教育部奮發向上優秀學生獎等多項殊榮。

而講師游高晏是2014年及2024年總統獎獲獎者。他在3歲前就被判定為重度多重障礙，7歲才能以注音打字方式與外界溝通，8歲成為桃園首位重度障礙轉安置普通班的學生，一路努力到大學畢業，且考上清華大學研究所。10年來，他共獲得9次全國身心障礙文藝獎文學類和各層級文學獎、新詩古典詩獎，且榮獲2屆總統教育獎。他雖無法口語、肌肉低張，卻以文字打開與世界交流之窗，還受邀至台灣各地以及香港、中國等地分享生命故事及特殊教育經驗。

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