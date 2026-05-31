為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台日高中交流 高雄林園學生展現雙語力與跨文化互動

    2026/05/31 12:26 記者黃良傑／高雄報導
    高雄林園高中赴日參訪能源科技機構拓展國際視野。（高市教育局提供）

    高雄林園高中赴日參訪能源科技機構拓展國際視野。（高市教育局提供）

    高雄市立林園高中化工科學班，專門培養化工人才，校方特別安排學生們赴日參訪ENEOS根岸製油所、產業技術綜合研究所（AIST）及水素情報館等重要能源科技機構，實地了解日本在石化產業、氫能應用及淨零轉型領域的最新發展成果，開拓學生的國際視野。

    林園高中師生前往日本東京、神奈川及茨城等地展開為期6天的海外交流與產業見習，前天返台；除了產業見習外，林園高中師生也與日本芝浦工業大學附屬高中進行全天交流，為該校今年暑期回訪林園高中。

    林園高中學生在交流當天，以全英文及日文雙語主持開場，透過全英語校園簡介，並結合吉他演奏、熱舞表演及童軍大旗展演，展現從容的國際表達能力，獲得日方師生熱烈掌聲與高度肯定。

    在課程交流方面，學生也實際走入日本高中校園，參與數學及社會科等正式課程，親身體驗當地教學模式；另也參與各類社團活動，與日本學生共同學習、交流互動。

    林園高中校長陳冠璋表示，學校長期與中油石化事業部合作推動化工科學人才培育，結合產業資源、特色課程與國際教育，培養學生專業素養及全球移動力，此次日本見習不只是一次海外參訪，更是融合科技探索、人文交流與國際教育的學習之旅，期盼學生能將所見所學轉化為成長動能，勇敢迎向未來挑戰。

    高雄林園高中師有生們赴日參訪能源科技機構拓展國際視野。（高市教育局提供）

    高雄林園高中師有生們赴日參訪能源科技機構拓展國際視野。（高市教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播