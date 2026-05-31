台日高中交流 高雄林園學生展現雙語力與跨文化互動

高雄林園高中赴日參訪能源科技機構拓展國際視野。（高市教育局提供）

高雄市立林園高中化工科學班，專門培養化工人才，校方特別安排學生們赴日參訪ENEOS根岸製油所、產業技術綜合研究所（AIST）及水素情報館等重要能源科技機構，實地了解日本在石化產業、氫能應用及淨零轉型領域的最新發展成果，開拓學生的國際視野。

林園高中師生前往日本東京、神奈川及茨城等地展開為期6天的海外交流與產業見習，前天返台；除了產業見習外，林園高中師生也與日本芝浦工業大學附屬高中進行全天交流，為該校今年暑期回訪林園高中。

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林園高中學生在交流當天，以全英文及日文雙語主持開場，透過全英語校園簡介，並結合吉他演奏、熱舞表演及童軍大旗展演，展現從容的國際表達能力，獲得日方師生熱烈掌聲與高度肯定。

在課程交流方面，學生也實際走入日本高中校園，參與數學及社會科等正式課程，親身體驗當地教學模式；另也參與各類社團活動，與日本學生共同學習、交流互動。

林園高中校長陳冠璋表示，學校長期與中油石化事業部合作推動化工科學人才培育，結合產業資源、特色課程與國際教育，培養學生專業素養及全球移動力，此次日本見習不只是一次海外參訪，更是融合科技探索、人文交流與國際教育的學習之旅，期盼學生能將所見所學轉化為成長動能，勇敢迎向未來挑戰。

高雄林園高中師有生們赴日參訪能源科技機構拓展國際視野。（高市教育局提供）

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