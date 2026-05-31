獨角仙生態公園才開幕 中市府放養獨角仙疑大半熱死？民眾質疑太誇張

中市府放養獨角仙至東勢獨角仙生態公園，民眾質疑天氣太熱幾乎全死光。 （民眾提供）

台中市政府昨放養獨角仙到東勢區獨角仙生態公園，但民眾發現天氣太熱，放養的獨角仙幾乎死光，質疑獨角仙生態公園的棲地尚未完善，市府放養的行為簡直是「消費生命」；台中市建設局今天表示，將在復育區加設黑網等改善，以營造更符合獨角仙生態需求的棲息環境。

台中市建設局斥資9385萬元興建東勢區獨角仙生態公園，5月11日啟用，號稱是全台首座以獨角仙為主題的生態公園，為推動獨角仙復育，市府客委會主委江俊龍捐贈100隻獨角仙，昨由副市長黃國榮等舉辦入住儀式，配合獨角仙羽化季節，將成蟲分批移入園區復育區，但據了解，第一批入住30隻獨角仙，就因為天氣太熱疑接近全部死光。

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邱姓民眾表示，他很高興東勢有這個公園，常帶孩子去玩，但「這是一座還沒有棲地的生態公園」，獨角仙的撫育區是金屬網與透明頂籠子，樹剛種尚未長大成蔭，昨天他在撫育區內裡看到許多獨角仙屍體，強調台大實驗林博士李春霖在去年公園動工時曾表示，「復育獨角仙不能求快，建立獨角仙棲地至少需要3年時間才能成功」，目前棲地尚未完善，市府就急著放養獨角仙，質疑市府作法究竟是「尊重生命，還是消費生命」？

台中市建設局表示，獨角仙生態公園是東勢林場專業團隊指導，模擬天然棲息環境設置撫育暨觀察區，以腐植土區為主體，周邊種植約40棵獨角仙喜愛的光蠟樹，營造適合的棲地，獨角仙採分批方式入住，針對近期高溫及遮蔭不足問題，養工處已立即向專業團隊請益改善方式，將在光蠟樹尚未長成可提供完整樹蔭前，於培育區上方增設遮陽黑網，並於棲息區鋪設落葉及自然覆蓋物，以提升遮蔭及降溫效果，營造更符合獨角仙生態需求的棲息環境。

東勢林場經理許仁財表示，他有建議市府等加設黑網增加遮蔭，並可放西瓜片等增加水份，改善獨角仙撫育區的環境，昨天下午他再度前往生態公園關心，並發現有小朋友拿著樹枝攪擾撫育區內的獨角仙，家長在一旁也未制止，呼籲民眾應愛護昆蟲及生態。

中興大學昆蟲學系助理教授蕭昀則建議市府復育時程再慢一點，復育生態，動植物的棲息很重要，棲地環境適合，不需移放生物，生物也會進駐，如果不適合，移進的昆蟲也會飛走。

民眾拍下東勢獨角仙生態公園撫育區的獨角仙屍體，質疑天氣太熱，致獨角仙幾乎全死光。 （民眾提供）

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