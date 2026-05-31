金門「新三寶」？走一趟林間小道和藍孔雀艷遇

兩隻雄孔雀狹路相逢，拔地騰空的瞬間充滿浪漫的美感。（許進西提供）

義大利1座濱海小鎮蓬塔馬瑞納（Punta Marina）傳出「孔雀患」，無獨有偶，亞洲金門也有「孔雀患」，金門縣政府還祭出懸賞措施；雖然孔雀繁殖期已過，觀光客仍有機會和牠在林間小道來一段「艷遇」，運氣好的話，還可看見孔雀「大鵬展翅」的貴氣。

台北市資訊局局長趙式隆昨天在國立金門大學演講就說：「在台灣，北部抓老鼠，南部抓綠鬣蜥；在金門，抓的是有高度的藍孔雀。」點明了孔雀（種名藍孔雀）在金門出沒已不僅是浮光掠影。

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金門縣攝影學會前理事長許進西是穿梭山林的「隱者」，對色彩極為敏感的他，常拍到一身絢麗斑斕的孔雀在樹間挺立；在他鏡頭下，爭風吃醋的「雙雄」為在雌孔雀前大展雄風，彼此對峙、纏鬥、騰空而起的精彩瞬間，都彷彿金庸筆下武俠小說高手過招般優雅。

「攝影魔人」蔡添丁，常用鏡頭引領觀者進入被攝小動物的世界，日前拍了1支「放開那女孩！」，罕見在戶外紀錄到「野合」畫面，雄孔雀看到雌孔雀經過立刻開屏，用雍容華貴的尾羽吸引雌孔雀目光，快速靠近，冷不防揣著一身還在張揚的華麗雀屏直接跳到雌孔雀身上；不過，通常都是速戰速決，「前戲十足，卻常把剎那化作永恆。」

退休教師李策勵是著名的孔雀達人，曾經養過100多隻孔雀；他說，每年的2月到6月前是孔雀的繁殖季，公的交配時會大鵬展翅，先把尾巴的「鈴」打開，透過尾羽快速抖動，發出「沙沙沙」的聲音，很特別，交配過程大概就五、六秒。他透露，金門養牛的附近幾乎就看得到孔雀，因為孔雀吃酒糟、蔬果、嫩葉，甚至高粱、小麥。

雖然有人把藍孔雀與水獺、緬甸蟒列為戶外偶遇的「新三寶」，但藍孔雀危害農作嚴重。縣府每年編列預算移除，每隻以600元收購；由於藍孔雀數量漸增，最近5年移除計畫以接近倍數成長，從2022年394隻起陸續是529隻、701隻、1341隻，今年預估1950隻。

金門縣攝影學會前理事長許進西隱身山林間拍到雄孔雀對峙、拔起騰空而起的精彩瞬間。（許進西提供）

兩隻雄孔雀於山間小道狹路相逢，一身絢麗的色彩十分搶眼。（許進西提供）

兩隻雄孔雀拔地騰空而起，宛如金庸筆下武俠小說中高手過招。（許進西提供）

有「攝影魔人」稱號的蔡添丁拍下雄孔雀開屏中「眼斑」的絢麗色彩。（蔡添丁提供）

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