高雄小學生們以米糊防染製旗，重現古內惟水域生態。（內惟國小提供）

內惟藝術中心攜手高雄市立內惟國小，透過近乎失傳的「米糊防染」技法，帶領學生以藝術重新認識家鄉生態與文化記憶，學生作品即日起至10月4日在內惟藝術中心正式展出。

一面面色彩繽紛的船旗迎風飄揚，魚蝦、水草與孩子們心中的古內惟風景躍上布面，當國小學童親自走進展場，看見自己的作品懸掛於空間中，紛紛興奮地拿起手機拍照留念。

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校方表示，學生們於去年底參與課程，歷經數月籌備後，學生作品即日起至10月4日，選擇在內惟藝術中心正式展出。

孩子們親手完成的作品即日起於《古內惟傳奇船旗－重現100幅古內惟水族生態圖鑑》特展中正式亮相，成為展場最吸睛的亮點。

內惟藝術中心推動「古內惟傳奇－藝術行動攜手計畫」，以古內惟埤的歷史與生態為主軸，邀請藝術家李怡志、陳依寧及地方文史學家陳坤毅共同帶領小學生，從認識地方故事、生態觀察開始，再進一步體驗描圖、塗糊、防染與彩繪等工序。

同時也透過傳統「米糊防染製旗」技法，將魚蝦、水草與想像中的古內惟水域風景創作於旗幟之上。

陪伴學生參與創作歷程的導師鍾畯豐表示，看見學生從零開始完成作品，最後成為展場中的亮點，讓他感到十分感動，學生在創作過程中不僅展現創意與自信，也學會用藝術表達對土地與家鄉的關懷，是課本中難以取代的珍貴學習。

內惟藝術中心資深教育專員洪金禪表示，《古內惟傳奇船旗》計畫透過藝術串聯地方文化、生態記憶與校園教育，希望孩子能在親身參與中理解土地故事，讓藝術成為連結地方情感的重要媒介。

高雄小學生以米糊防染製旗，重現古內惟水域生態。（內惟國小提供）

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