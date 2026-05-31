營建業救星來了！彰濱土方暫置區啟用 管理費最便宜300元起

中央租彰濱土地規劃崙尾土方暫置區，面積約10公頃，6月1日啟用，圖為之前整地情況。（縣府提供）

中央為了解決土方之亂對營建產業的衝擊，在彰濱產業園區崙尾區租用10公頃土地，規劃設置土方暫置區，可收容40萬立方公尺（公噸）土方，交由彰化縣政府營運管理；縣府預估，以目前中部地區土方需求量來看，首波容量最快2至3個月就可能額滿，這些土方不得再外賣，日後將作為彰濱填海造陸的土方。另一處線西填海區面積約20公頃，可收容90萬立方公尺土方，目前進行環評中，待通過才能啟用。

2026年1月1日起，國內開始實施營建剩餘土石方全流向管制新制，要求清運車輛裝設GPS並採電子聯單管理，雖有助於追蹤流向，但也因合法去化場地不足，造成全台土方處理量能吃緊，不少建案開挖進度受影響，土方處理費一路飆漲，部分地區甚至曾喊到每噸4500元，讓營建業者大喊吃不消。

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縣府水利資源處表示，中央為穩定土方市場秩序，在彰濱工業區規劃面積約崙尾土方暫置區和線西填海區，總收容量可達130萬立方公尺，6月1日啟用崙尾暫置區開放苗栗、台中、彰化、南投及雲林等中部5縣市工程申請進場。

水資處指出，暫置區管理費收費分兩種，彰化縣政府和鄉鎮市公所公共工程營建土方每立方公尺300元，外縣市一般公共工程及民間建築工程土方進場管理費每立方公尺550元，相較於市場行情每立方公尺超過1000元，費用明顯低，縣府也會透過申請審查、土壤檢驗及進場管制等流程把關，確保土方來源。

為防範土方利益引發弊端，縣府已在5月28日拜會彰化地檢署、彰化縣調查站，後續將結合檢、調、警、環保及政風等單位建立橫向聯繫平台，針對土方源頭檢驗、運送路線、GPS軌跡及進場管理等環節嚴格把關，建立廉政透明的查核與異常通報機制，加強管理，避免非法棄置或夾帶廢棄物情形發生。

中央委由縣府管理彰濱崙尾土方暫置區，收費每立方公尺300元和550元兩種。（縣府提供）

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