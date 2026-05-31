結合地方特色場域培育人才 「青聚點」引領青年投身海村創生

「澎湖農嶼海青年創生協會」帶領學員認識放網、蟹籠等傳統漁獵工具與沿岸作業方式。（圖由教育部提供）

地方特色場域成為人才搖籃！教育部青年發展署積極推動「青聚點」地方創生人才培育工作，今年串聯宜蘭、澎湖、屏東及花蓮4地以海洋為主題的青聚點，針對漁村高齡化、產業斷層及環境保育等議題，規劃一系列深度在地課程與實作方案，引導青年從認識海洋知識體系開始，進而投身地方創生。

如宜蘭「海波浪seabelongings」以龜山島文化為核心，攜手屏東「大小港邊地方創生協會」及澎湖「農嶼海青年創生協會」，設計系統課程共同編纂《海路順風》工作手冊。該手冊彙整各團隊10年的海村實務經驗，將複雜的在地知識化為易懂的圖文指引，並嘗試結合AI技術，建立資訊查詢系統，協助新進青年快速跨越進入地方的門檻。

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又如澎湖「農嶼海青年創生協會」推出7堂深度課程，內容涵蓋海廢教具製作、獨木舟水文觀察及高齡者山海智慧田野調查。更推動「入校帶路」方案，將創生動能帶進在地高中職，協助學子在升學抉擇前，看見留鄉發展的多元可能

而屏東「大小港邊地方創生協會」則蹲點實作聚焦地方職涯的多樣性，規劃「跨團隊輪轉共作」制度。參與青年將在45天內深入養殖現場、水上遊憩及新住民社群，透過在不同團隊間流動學習，建立真實的「地方感」與實務經驗。

此外，同樣關心海洋花蓮的「多羅滿海上娛樂」，則以「人生海海」為題，推動觀光產業轉型培育。計畫引入「海上公民科學」調查，邀請海洋文學作家廖鴻基與專家學者，帶領青年進行水下收音、鯨豚記錄及地景人文採集，透過科學監測與文學紀錄的結合，培育具備專業素養的海洋人才。

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