年輕台客在日本機場「1舉動」被炎上 旅遊網紅揭沒品原因

位於日本愛知常滑市的中部國際機場。（圖擷取自@Centrairairport 社群平台「X」）

無論是在自己國家或出國旅遊，總會有人做出沒素質且違法的惡劣言行。近期有網友抱怨，在日本機場候機時，目睹「一群台灣年輕旅客」在候機室內公然喧鬧、亂丟垃圾，甚至還有人喝酒醉到被航空公司拒載，消息引發議論，旅遊網紅則直白指出，這類人本身在國內就沒素質，沒教養的原因恐與怪獸家長養育方式有關。

據悉，相關討論源自社群平台

Threads，一名前往日本旅遊的網友，分享自己28日在愛知常滑市（位於名古屋市南部的臨海城市）的中部國際機場候機期間的一段經歷，聲稱看到一群台灣年輕旅客「把候機室當成居酒屋」，不僅在裡面喝酒、嬉鬧，離開前還在桌上留下不少垃圾，讓現場一片狼藉。不過原PO表示，這群人做出最誇張的行為，是有人因為喝到爛醉，直接被航空公司拒絕登機。

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根據原PO描述，受到那名酒醉的乘客影響，導致整架班機延誤，其行李被地勤拿出來，至於他的好友們順利登機後，則不斷嘲笑被拒載的他「美幹拎」（台語「袂當啉」諧音，指不會喝酒）。原PO認為，外出旅遊感到盡興很正常，但是這不應該建立在影響他人、造成公共困擾的前提上，對此直言，「出國代表的不只是自己，更代表台灣人的形象」、「文明不是在國內才需要，踏出國門後更重要」。

該文一出，迷惑行為迅速在網上掀起議論。著名旅遊網紅「旅人老K 偏愛日本」也在昨（30）日轉發該文指出，最近這種教養差的人越來越多，「在國內就沒有素質的人，你要他出國就變得有素質？他的習慣已經養成，或許他根本就不懂得正確的態度是怎樣」，還提到現在許多老師不敢管這類人，他們的怪獸家長則是「自己不管，也不讓別人管」的情況，認為這類人未來會持續增加，提醒大家多保重。

其他網友也紛紛留言表示，「真的是人多必有白癡」、「欠教訓的人永遠都在」、「啊就抖音養大的安佐流87」、「這種以後直接都航空公司黑名單就好了，真丟臉」、「不就一個觀念，底層人最愛講人情味，就是情緒勒索製造出來的產物」、「有同感～那些有錢出國玩就了不起的心態，花錢就是大爺的一些老鼠屎」。

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