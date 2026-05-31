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    首頁 > 生活

    薔蜜增強為中颱！ 午後「這區域」留意雨彈來襲

    2026/05/31 11:54 記者黃宜靜／台北報導
    定量降水趨勢圖。（圖由氣象署提供）

    定量降水趨勢圖。（圖由氣象署提供）

    薔蜜颱風明天（6月1日）最接近台灣！中央氣象署預報，薔蜜颱風今天增強為中颱，目前台灣附近雲系較少，僅午後中南部山區注意局部大雨發生，明天受颱風外圍環流影響，北部及宜蘭地區有局部短暫陣雨，週二、週三各地大多多雲到晴，週四起降雨機率偏高、南海附近水氣偏多，天氣又會轉為不穩定。

    林定宜表示，目前位於鵝鑾鼻東方約750公里海面的今年第6號「薔蜜」颱風，已於今天上午8點增強為中度颱風，未來將朝北北西方向往琉球海面移動，再轉向北北東前進，預計週二接近日本九州、四國，週三接近日本本州一帶後逐漸離開日本，因此這幾天要前往日本的民眾要多留意最新天氣變化。

    林定宜提醒，今天晚上到明天清晨是薔蜜颱風距離台灣最近的時候，距離北部地區約600公里，尤其東半部沿海浪高可達4公尺以上，不只如此，今天到週三受颱風影響，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生，明天到週三馬祖也有長浪發生機率。

    林定宜指出，今天清晨受東北風繞流影響，屏東地區雨勢較明顯，但上午後已逐漸趨緩，各地晴到多雲，午後南部地區及苗栗以南、花東山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部大雨發生。

    林定宜表示，明天受到颱風外圍環流影響，北部、東北部水氣增多，各地山區午後局部短暫雷陣雨，週二薔蜜颱風隨著颱風逐漸遠離，白天各地恢復多雲到晴，但午後山區有局部短暫雷陣雨，週三各地大多多雲到晴，北部、宜蘭地區及各地山區有午後局部短暫陣雨。

    週四起各地天氣又會轉為不穩定！林定宜說，週四華南地區附近將有鋒面生成，台灣轉為偏南到西南風，南部地區有不定時短暫陣雨或雷雨，午後中部以北、東北部地區及各地山區也會有局部短暫雷陣雨，週五、週六受到南海附近低壓帶影響，各地天氣不穩定，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生。

    溫度部分，林定宜表示，今天環境吹東北風，天氣不至於太炎熱，北部白天32度、東北部30度、中南部33、34度，花東30至31度，澎金馬26至30度，週二薔蜜颱風逐漸遠離後，各地溫度又開始回升，週四起降雨機率偏高、南海附近水氣偏多，因此各地溫度又會略為下降。

    林定宜提醒，今天東北風偏強，因此台南以北沿海、宜花東、澎湖、綠島、蘭嶼沿海可能會出現平均風力5至6級、最大陣風8級以上發生機率，假日海邊遊憩民眾要注意安全。

    天氣提醒。（圖由氣象署提供）

    天氣提醒。（圖由氣象署提供）

    未來1週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來1週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    浪高預測。（圖由氣象署提供）

    浪高預測。（圖由氣象署提供）

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