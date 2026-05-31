宜蘭淪陷了嗎？ 新城橋下河堤發現綠鬣蜥蹤影

宜蘭河附近河堤發現綠鬣蜥，縣府派員搜尋未果。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

宜蘭河附近河堤被人發現綠鬣蜥蹤影，目擊者質疑「宜蘭已經淪陷了嗎」？宜蘭縣政府農業處今天（31日）回應，縣府獲報後派員搜尋無所獲，呼籲各界不要棄養，飼主若因棄養而破壞生態，最高可處250萬元罰鍰。

綠鬣蜥原產於中南美洲，成體全長可達2公尺，幾年前被當成寵物引進台灣，長大後外形像是「酷斯拉」，常被飼主嫌棄棄養，有些自行脫逃，宜蘭縣野外過去曾有零星個體。林保署綠鬣蜥移除防治專區統計，截至5月底，今年全國移除8萬1000多隻，屏東縣占3萬7000多隻，排名第一，宜蘭尚無移除通報紀錄。

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鄰近宜蘭河的新城橋下河堤，最近被發現約1公尺長的綠鬣蜥，目擊者拍下畫面上網PO文，「感覺蠻大隻的，附近都沒人，別說是遛寵物，宜蘭已經淪陷了嗎」？網友留言，「超噁心的，這麼快就到宜蘭來了」、「這隻感覺缺運動吃的肥肥的，看起來不像野生的」、「北漂了嗎」。

宜蘭縣政府農業處畜產科長卓盟翔說，宜蘭冬季濕冷，不利於綠鬣蜥野外生存，這些年接獲零星通報，未見大量繁衍，農業處人員昨天到宜蘭市郊區的新城橋下河堤搜尋，沒有發現綠鬣蜥蹤影，未來1週每天派員搜查，民眾若有目擊，請提供相關資訊。

卓盟翔表示，飼養綠鬣蜥必須要縣府農業處登記，否則列為非法持有，可依違反野生動物保育法，處1萬元以上5萬元以下罰鍰，棄養者處5萬元以上25萬元以下罰鍰，若有破壞生態系之虞，處50萬元以上250萬元以下罰鍰。

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