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    首頁 > 生活

    6/1北市啟動高溫勞檢專案 若未落實最高罰300萬元

    2026/05/31 10:49 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市勞動局長王秋冬29日前往南港調車場都市更新案新建工程工地，實地了解事業單位因應高氣溫對於戶外作業的熱危害預防作為。（台北市勞動局提供）

    台北市勞動局長王秋冬29日前往南港調車場都市更新案新建工程工地，實地了解事業單位因應高氣溫對於戶外作業的熱危害預防作為。（台北市勞動局提供）

    台北市勞動檢查處將自6月1日起至9月30日啟動「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查專案」，鎖定高風險行業加強查核及宣導。勞檢處處長何洪丞表示，勞工在高氣溫環境中作業，一旦出現頭暈、噁心、心悸、肌肉痙攣或意識不清等不適症狀，應立即停止作業並儘速就醫；若雇主未落實相關防護措施，依照7月1日新上路的「職業安全衛生法」規定，恐面臨新台幣5萬至300萬元罰鍰處分。

    勞動局長王秋冬表示，事業單位要優先從源頭減少熱源及環境工程控制做起，降低勞工熱暴露風險；雇主可再提供遮陽帽、吸濕排汗衣物、降溫背心等個人防護裝備作為補充防護，但絕不能以個人裝備來取代源頭減少熱源與環境工程控制。

    王秋冬說明，第一，要「喝水」，雇主應提供足量可即時飲用的飲水或含電解質飲品；第二，要「降溫」，妥善規劃作業排程與人力輪替，並加強現場遮陽、通風及降溫設備，讓工作環境先「退燒」；第三，要「休息」，在作業處所附近設置安全、陰涼且通風的休息區，安排適當休息頻率，並注意中高齡及慢性病勞工的身體狀況。

    何洪丞表示，事業單位應參照勞動部於114年6月修訂的「高氣溫作業熱危害預防指引（第三版）」，並善加運用「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」（【連結】），可即時查看氣象數據、掌握熱指數及風險等級，讓第一線主管與勞工及時應對。

    何洪丞提醒，使用機車、自行車等交通工具從事外送作業，或屬於舉牌等臨時性戶外作業型態的勞工，同樣面臨高氣溫下長時間暴曬的風險，除依前開措施辦理外，亦可視天候狀況及作業情形，妥善使用濕毛巾、隨身型風扇等個人防護用品，並可透過「台北市行動防災APP」中的涼適地圖即時查詢鄰近避暑場所，利用對外開放的政府機關、圖書館等作為短暫休息與補充水分的據點。

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